Los pacientes de la Dra. Cerina Fairfax lloran su asesinato

Al final de un tranquilo parque empresarial en el condado de Fairfax, Virginia, flores adornan la entrada de una clínica dental donde los pacientes recuerdan a la Dra. Cerina Fairfax.

Fairfax, dentista y esposa del ex vicegobernador de Virginia, Justin Fairfax, falleció la madrugada del jueves después de que, según la policía, él le disparara y luego se suicidara.

Sus pacientes de larga data la describieron como amable, compasiva y profundamente cariñosa.

Dottie Shields fue una de las varias personas que se acercaron a dejar flores frente a la oficina cerrada. Conteniendo las lágrimas, hizo una pausa por un momento.

“He sido su paciente durante unos 13 años”, dijo Shields. “En mi última cita, hace apenas dos semanas, se sentó a charlar conmigo. Hablamos del tiempo, de lo agradable que se estaba poniendo. Era una persona muy buena y amable”.

“Era una persona encantadora, muy amable”, dijo. “Me duele mucho por sus hijos. Solo quería dejarle flores para que supiera cuánto la queríamos”.

En la peluquería de al lado, los empleados también recordaban a Fairfax como algo más que un dentista.

“Encantadora, compasiva, una dentista maravillosa y una persona maravillosa”, dijo la estilista Arlean Gabbert. “Se crea una amistad con ella. Me encantó”.

Gabbert dijo que Fairfax solía compartir historias sobre su vida fuera de la oficina.

“Le encantaban las gallinas. Le encantaba la agricultura. Era realmente adorable”, dijo.

Ambas mujeres afirmaron que ocasionalmente veían a los dos hijos de Fairfax en la oficina, pero que nunca conocieron a su marido ni hablaron de su carrera política.

Según su biografía en el sitio web de la clínica, Fairfax obtuvo su licenciatura en la Universidad de Duke en 1999 y su título de Doctora en Cirugía Dental en la Facultad de Odontología de la Universidad de Virginia Commonwealth en 2005, graduándose con honores (magna cum laude).

Posteriormente, completó una residencia en odontología general avanzada en VCU y fue reconocida por la asociación de exalumnos de la universidad como una de las graduadas más destacadas de la última década. También fue miembro de Omicron Kappa Upsilon, una sociedad honorífica nacional de odontología.

Según su biografía, fuera del trabajo, Fairfax disfrutaba leyendo, corriendo por senderos con sus perros, practicando yoga y viajando. También participaba activamente en actividades comunitarias, como voluntaria y apoyando a organizaciones benéficas locales.

Su familia emitió un comunicado el viernes a través de la División de Servicios a las Víctimas de la policía del condado de Fairfax.

“Este es un momento inimaginablemente difícil para la familia, y nuestra atención se centra en apoyarnos mutuamente. Les pedimos respetuosamente privacidad y espacio mientras afrontamos los próximos días.”