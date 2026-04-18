El candidato a la alcaldía de Washington D.C., McDuffie, afirma que su hija fue amenazada

El candidato a la alcaldía de Washington D.C., Kenyan McDuffie, afirmó que su hija recibió amenazas a raíz de un conflicto con una aplicación de transporte compartido prohibida.

En una publicación del viernes X, alegó que la aplicación de transporte compartido Empower, con sede en Virginia, está tratando de intimidarlo.

“El jefe de gabinete del director ejecutivo de Empower, Joshua Seer, me amenazó con que si no me reunía con Empower y apoyaba su proyecto de ley, la empresa enviaría mensajes negativos sobre mí e instaría a los consumidores a no incluirme en sus papeletas en las próximas elecciones a la alcaldía”, dijo McDuffie.

En el mismo vídeo, afirmó que el conflicto entre él y la aplicación provocó que la situación se volviera personal.

“Mi hija está recibiendo mensajes repugnantes como este como resultado de sus acciones”, dijo McDuffie.

En el vídeo se muestra una captura de pantalla de un mensaje en línea que lo amenaza de muerte si no «desbloquea Empower».

McDuffie no reveló quién envió el mensaje y añadió que no se dejará intimidar.

“No recompensaré las amenazas, y no aceptaré reunirme con ninguna organización que crea que puede presionar a los funcionarios públicos para que hagan la vista gorda mientras viola la ley para obtener beneficios políticos, y que quede absolutamente claro: haré todo lo humanamente posible para proteger a mi familia”, dijo McDuffie.

Esta ruptura entre McDuffie y Empower se remonta a su época en el Consejo del Distrito de Columbia.

McDuffie no solo formó parte de la investigación del consejo sobre las prácticas comerciales de Empower, sino que también votó en contra de ellas en varias ocasiones.

Empower tiene prohibido operar en el Distrito de Columbia porque se negó a registrarse en el Departamento de Vehículos de Alquiler de la ciudad. Esta agencia verifica los seguros, realiza comprobaciones de antecedentes y hace cumplir las normas antidiscriminación.

Empower ha argumentado que los requisitos de registro son excesivamente onerosos y ha presionado para que se apruebe una legislación que la exima de algunas de esas normas.

En un comunicado enviado a WTOP, Empower afirmó que condena cualquier tipo de acoso contra el exconcejal McDuffie o su familia.

“Durante los últimos meses, Empower solicitó reiteradamente, de buena fe, reunirse con el exconcejal McDuffie para tratar un asunto económico crucial que afecta a cientos de miles de residentes del Distrito. Al no obtener respuesta a dichas solicitudes, la empresa informó al Sr. McDuffie que haría pública su postura al respecto y animaría a los residentes de DC a que le comunicaran la suya”, declaró la empresa en un comunicado.

“Dados los estrechos vínculos entre su campaña y Uber, no sorprende que el Sr. McDuffie considere que tener que debatir su postura sobre el transporte asequible y el derecho de los conductores a trabajar por cuenta propia en lugar de para Uber supone una amenaza para su campaña.”