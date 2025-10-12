Biden está recibiendo radioterapia y terapia hormonal para tratar su cáncer de próstata

El expresidente Joe Biden está recibiendo radioterapia y terapia hormonal como parte de una nueva fase del tratamiento de la forma agresiva de cáncer de próstata que le diagnosticaron después de dejar el cargo, dijo un portavoz el sábado.

“Como parte de un plan de tratamiento para el cáncer de próstata, el presidente Biden se encuentra actualmente en tratamiento de radioterapia y tratamiento hormonal”, dijo Kelly Scully, asistente de Biden.

El demócrata de 82 años dejó el cargo en enero tras haber abandonado su candidatura a la reelección seis meses antes tras un desastroso debate contra el republicano Donald Trump, en medio de preocupaciones sobre la edad, la salud y la capacidad mental de Biden. Trump derrotó a la demócrata Kamala Harris , quien fue vicepresidenta de Biden.

En mayo, la oficina pospresidencial de Biden anunció que le habían diagnosticado cáncer de próstata y que este se había extendido a los huesos. El descubrimiento se produjo después de que reportara síntomas urinarios.

Los cánceres de próstata se clasifican según su agresividad mediante la escala de Gleason . Las puntuaciones van del 6 al 10, siendo los cánceres de próstata de 8, 9 y 10 los más agresivos. La oficina de Biden indicó que su puntuación fue de 9, lo que sugiere que su cáncer se encuentra entre los más agresivos.

El mes pasado, Biden se sometió a una cirugía para extirparle lesiones de cáncer de piel de la frente.