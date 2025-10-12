Presionan para deportar a Abrego García a países africanos pese a la resistencia

El gobierno de Trump está presionando nuevamente para deportar a Kilmar Abrego García , un hombre de Maryland que fue enviado por error a El Salvador, a pesar de que tres países africanos a los que se han acercado han rechazado la idea, escuchó un juez durante su testimonio el viernes.

Abrego García impugna los intentos de redeportarlo a un tercer país después de que el gobierno admitiera que una orden previa impide su deportación a su país de origen, El Salvador. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) anunció recientemente que planea deportarlo a Esuatini , un país del sur de África .

El caso ha llegado a representar la amarga lucha partidista en torno a la política migratoria radical y la agenda de deportaciones masivas del presidente Donald Trump .

La jueza federal de distrito Paula Xinis, en Maryland, anunció el viernes que decidirá próximamente si Ábrego García debe permanecer detenido o ser liberado del centro de detención migratoria mientras su impugnación avanza. Esto se produjo tras una audiencia que ordenó solicitar a los funcionarios del gobierno que expliquen las medidas que han tomado para expulsar a Ábrego García a otro país.

Un funcionario del ICE le dijo al juez durante la audiencia del viernes que el gobierno seguía hablando con funcionarios de Eswatini sobre enviarlo allí, aunque el país rechazó la idea esta semana.

John Schultz, subdirector adjunto que supervisa las deportaciones del ICE, dijo que, según tiene entendido, la administración también seguía en conversaciones con Ghana. Sin embargo, el ministro de Asuntos Exteriores de Ghana, Sam Okudzeto Ablakwa, publicó el viernes en redes sociales que el país no aceptará a Abrego García.

Uganda también rechazó una oferta para llevarse a Abrego García, dijo Schultz.

Pero sostuvo que Abrego García podría ser destituido en 72 horas si el juez lo permite y una vez que la administración reciba la aprobación de un tercer país.

«Podríamos poner en práctica rápidamente la eliminación», dijo Schultz.

Los abogados de Abrego García han acusado a la administración republicana de intentar utilizar ilegalmente el sistema de inmigración para castigarlo después de la vergüenza de su deportación errónea.

“Este juego que están jugando de nombrar un país tras otro” muestra que el verdadero objetivo del gobierno es ser indebidamente punitivo, dijo Andrew Rossman, uno de los abogados de Abrego García.

Le dijo al juez que el gobierno podría enviar inmediatamente a Abrego García a Costa Rica —un lugar que ya dijo que está dispuesto a ir— si era sincero.

«¿Está usted abierto a eso?» le preguntó el juez al abogado del Departamento de Justicia, Drew Ensign.

«No tengo conocimiento de ninguna conversación de esa naturaleza», dijo Ensign.

El juez dijo que el gobierno no debería tardar mucho en determinar si aceptaría enviar a Ábrego García a Costa Rica, y agregó que no hay evidencia de que el país se niegue. «Esto simplemente no es tan difícil», dijo Xinis.

Mientras tanto, los abogados del tribunal penal de Tennessee han presentado alegaciones similares sobre represalias en los cargos de tráfico de personas presentados contra Ábrego García en junio, el mismo día que fue devuelto a Estados Unidos desde El Salvador. El juez de Tennessee ha concluido que el procesamiento de Ábrego García podría ser una represalia ilegal tras haber demandado con éxito a la administración Trump por su deportación.

Los cargos de contrabando se derivan de una detención de tráfico en Tennessee en 2022. Abrego García no fue acusado en ese momento, y los agentes no comenzaron a investigar la detención hasta principios de este año, después de que su esposa presentara una demanda por su deportación.

En una audiencia el viernes en Nashville, el juez federal de distrito Waverly Crenshaw dijo que escuchará evidencia sobre la moción para desestimar los cargos el 3 de noviembre.

Además, los abogados defensores afirmaron que tienen la intención de presentar una moción solicitando que se eliminen de la acusación las declaraciones no relacionadas con los cargos de contrabando. La abogada Jenna Dabbs citó las acusaciones de que su cliente es miembro de la pandilla MS-13 como ejemplo de acusaciones irrelevantes que no son relevantes para los cargos reales.

Los funcionarios de la administración Trump han librado una implacable campaña de relaciones públicas contra Abrego García, refiriéndose repetidamente a él como miembro de la MS-13 , entre otras cosas, a pesar del hecho de que no ha sido condenado por ningún delito.