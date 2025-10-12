Trump ordena al Pentágono a que las tropas reciban su pago a pesar del cierre

El presidente Donald Trump dijo el sábado que ha ordenado al Departamento de Defensa que utilice “todos los fondos disponibles” para garantizar que las tropas estadounidenses reciban su salario el miércoles a pesar del cierre del gobierno , una solución a corto plazo que no se aplicará a los cientos de miles de trabajadores federales que han sido suspendidos sin sueldo.

Trump dijo en una publicación en las redes sociales que estaba actuando porque “nuestras valientes tropas perderán los cheques de pago que les corresponden legítimamente el 15 de octubre”.

La directiva del presidente republicano elimina uno de los puntos de presión que podrían haber obligado al Congreso a actuar, probablemente garantizando que el cierre —ya en su undécimo día y contando— se extienda a una tercera semana y posiblemente más. Sin embargo, no parece que se vaya a tomar una medida similar para los empleados federales que también trabajan sin sueldo, mientras que miles de ellos están siendo despedidos durante la interrupción de las operaciones gubernamentales. La oficina de presupuesto de la Casa Blanca inició los despidos el viernes.

Trump culpó a los demócratas y afirmó que ejercía su autoridad como comandante en jefe para ordenar al secretario de Defensa, Pete Hegseth, «utilizar todos los fondos disponibles para pagar a nuestras tropas el 15 de octubre». El presidente republicano añadió: «Hemos identificado fondos para lograrlo, y el secretario Hegseth los utilizará para pagar a nuestras tropas».

Los militares estadounidenses corrían el riesgo de no recibir su próximo sueldo el miércoles tras el cierre del gobierno el 1 de octubre, fecha de inicio del ciclo presupuestario federal. Estados Unidos cuenta con aproximadamente 1,3 millones de militares en servicio activo, y la posibilidad de que las tropas se queden sin sueldo ha sido un punto central cuando los legisladores en el Capitolio han debatido el impacto negativo del cierre.

Trump no dijo de dónde sacará el dinero.

Una posible fuente serían los miles de millones de dólares que se inyectaron al Departamento de Defensa con el gran proyecto de ley de recortes fiscales y del gasto que Trump promulgó en julio. La Oficina de Presupuesto del Congreso afirmó que tal medida era posible.

Un portavoz de la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca dijo que los fondos de investigación y desarrollo del Pentágono se utilizarían para pagar los salarios.

Los empleados federales suelen recibir sus salarios atrasados ​​tras el cierre, como lo exige una ley que Trump firmó durante su primer mandato. Recientemente, planteó la idea de no compensar los salarios perdidos.

No estaba claro si la directiva del presidente se aplica a la Guardia Costera de Estados Unidos, que es una rama de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos pero está supervisada por el Departamento de Seguridad Nacional en tiempos de paz.

El tercer cierre del país en 12 años ha vuelto a aumentar la ansiedad entre los militares y sus familias, ya que los uniformados trabajan sin sueldo. Si bien recibirían sus salarios atrasados ​​una vez que se supere el impasse, muchas familias militares viven al día.

Durante cierres anteriores, el Congreso aprobó leyes para garantizar que las tropas siguieran ganando sus salarios, pero las discusiones sobre tomar una medida similar por parte de los legisladores parecen haber fracasado.

Cuando se le preguntó a principios de esta semana si apoyaría un proyecto de ley para pagar a las tropas, Trump dijo: «eso probablemente sucederá».

«Nos encargaremos de ello», dijo el miércoles. «Nuestros militares siempre estarán protegidos».

El cierre gubernamental comenzó el 1 de octubre después de que los demócratas rechazaran una solución financiera a corto plazo y exigieran que el proyecto de ley incluyera una extensión de los subsidios federales para el seguro médico bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible. El vencimiento de estos subsidios a finales de año resultará en aumentos mensuales de costos para millones de personas.

Trump y los líderes republicanos han dicho que están abiertos a negociaciones sobre los subsidios de salud, pero insisten en que el gobierno debe reabrir primero.

Ambas partes parecen aferradas a sus posiciones, lo que no deja claro cuándo ni cómo terminará el cierre.