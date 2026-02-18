Bayer acepta un acuerdo por miles de demandas

El fabricante de agroquímicos Bayer y los abogados de pacientes con cáncer anunciaron el martes una propuesta de acuerdo por 7.250 millones de dólares para resolver miles de demandas en Estados Unidos que alegan que la compañía no advirtió a la gente que su popular herbicida Roundup podría causar cáncer.

El acuerdo propuesto se produce mientras la Corte Suprema de Estados Unidos se prepara para escuchar en abril los argumentos sobre la afirmación de Bayer de que la aprobación del Roundup por parte de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos sin una advertencia sobre su riesgo de cáncer debería invalidar las demandas presentadas en los tribunales estatales. Este caso no se vería afectado por el acuerdo propuesto.

Pero el acuerdo eliminaría parte del riesgo de un eventual fallo de la Corte Suprema. Los pacientes tendrían la garantía de recibir el dinero del acuerdo incluso si la Corte Suprema falla a favor de Bayer. Y Bayer estaría protegida de costos potencialmente mayores si el tribunal superior falla en su contra.

Bayer, con sede en Alemania, que adquirió Monsanto, fabricante de Roundup, en 2018, cuestiona la afirmación de que el ingrediente clave de Roundup, el glifosato, pueda causar linfoma no Hodgkin. Sin embargo, la compañía ha advertido que el aumento de los costos legales amenaza su capacidad para seguir vendiendo el producto en los mercados agrícolas estadounidenses.

“La incertidumbre litigiosa ha plagado a la compañía durante años, y este acuerdo le brinda a la compañía un camino hacia el cierre”, dijo el martes el director ejecutivo de Bayer, Bill Anderson.

El acuerdo propuesto se presentó ante el Tribunal de Circuito de San Luis, Misuri, sede de la división de ciencias de cultivos de Bayer en Norteamérica y el estado donde se han presentado muchas de las demandas . El acuerdo aún requiere la aprobación del tribunal.

Los pagos de indemnización a los enfermos variarían

Se han presentado contra Bayer unas 200.000 demandas relacionadas con el Roundup . Esto incluye a más de 125.000 demandantes que presentaron demandas desde 2015, según los documentos del acuerdo. Pocos casos han llegado a los jurados, con 13 veredictos a favor de Bayer y 11 a favor de los demandantes, incluyendo una indemnización de 2.100 millones de dólares otorgada por un jurado de Georgia el año pasado. Otros ya se han resuelto mediante acuerdos separados, incluyendo dos recientes que atenderían unas 77.000 demandas, según los documentos judiciales.

El nuevo acuerdo nacional propuesto está diseñado para abordar la mayoría de las demandas pendientes, así como cualquier caso adicional que se presente en los próximos años por personas expuestas al Roundup antes del martes. Si demasiados demandantes se retiran del acuerdo propuesto, Bayer afirmó que se reserva el derecho de cancelarlo. Sin embargo, Bayer no especificó cuántas renuncias tendrían que producirse.

El acuerdo estipula que Bayer realizará pagos anuales a un fondo especial durante un máximo de 21 años, por un total de hasta 7.250 millones de dólares. La cantidad a pagar a cada persona variaría según el uso de Roundup, la edad del diagnóstico y la gravedad del linfoma no Hodgkin.

Un trabajador agrícola, industrial o de jardinería expuesto prolongadamente al Roundup recibiría un promedio de $165,000 si se le diagnosticara una forma agresiva de la enfermedad antes de los 60 años, según el acuerdo propuesto. Mientras tanto, un usuario residencial de Roundup diagnosticado entre los 60 y los 77 años con una forma menos agresiva de la enfermedad recibiría un promedio de $20,000. Y aquellos diagnosticados a los 78 años o más recibirían un promedio de $10,000.

«Ningún acuerdo puede borrar un diagnóstico, pero este acuerdo está diseñado para garantizar que los pacientes de hoy y del futuro tengan acceso a una compensación significativa», dijo el abogado Christopher Seeger, quien representaría a los demandantes actuales bajo el acuerdo.

Queda por ver si esa compensación les parece significativa a los pacientes. El abogado Matt Clement, quien representa a unos 280 demandantes de Roundup, dijo estar sorprendido por el acuerdo propuesto y prevé que muchos de sus clientes se retirarán.

Los pagos propuestos “son excesivamente pequeños”, dijo Clement.

Bayer consigue el respaldo de Trump en los tribunales

Debido a demandas judiciales, Bayer ya dejó de usar glifosato en Roundup, que se vende en el mercado estadounidense de césped y jardín residencial. Sin embargo, el glifosato permanece en productos agrícolas. Está diseñado para usarse con semillas genéticamente modificadas que resisten el efecto letal del herbicida, lo que permite a los agricultores producir más y conservar el suelo al labrarlo menos.

Aunque algunos estudios asocian el glifosato con el cáncer, la EPA ha declarado que no es probable que sea cancerígeno para los humanos si se usa según las indicaciones. La etiqueta del Roundup, aprobada a nivel federal, no incluye ninguna advertencia sobre el riesgo de cáncer.

Bayer sostiene que las leyes federales sobre pesticidas impiden a los estados adoptar un etiquetado adicional para los productos y, por lo tanto, prohíben las demandas por omisión de advertencia interpuestas al amparo de las leyes estatales. Bayer presenta este argumento ante la Corte Suprema en una apelación de un caso en Misuri que otorgó 1,25 millones de dólares a un hombre que desarrolló linfoma no Hodgkin tras rociar Roundup en un huerto comunitario en San Luis.

La administración del presidente Donald Trump ha intervenido a favor de Bayer, revirtiendo la posición de la administración del expresidente Joe Biden y poniéndola en desacuerdo con algunos partidarios de la agenda Make America Healthy Again que se oponen a darle a la empresa la inmunidad legal que busca.

Simultáneamente, la empresa ha estado presionando a las legislaturas estatales para proteger a los fabricantes de pesticidas de demandas estatales por omisión de advertencias cuando sus productos cumplen con los requisitos federales de etiquetado. Dakota del Norte se convirtió en el primer estado en promulgar una ley de este tipo el pasado abril. Georgia se convirtió en el segundo estado en hacerlo en mayo.