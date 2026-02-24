Voluntarios recorren el desierto en busca de Nancy Guthrie

La desaparición de la madre de la presentadora del programa «Today», Savannah Guthrie, ocurrida tres semanas, ha inspirado a un pequeño número de voluntarios a emprender sus propias búsquedas en el denso desierto cerca de su casa con la esperanza de resolver el caso.

El Departamento del Sheriff del Condado de Pima dijo que si bien aprecia la preocupación por Nancy Guthrie, pidió a las personas que preguntan sobre el voluntariado que le den a los investigadores espacio para hacer su trabajo.

“Todos queremos encontrar a Nancy, pero es mejor dejar este trabajo en manos de profesionales”, dijo la agencia en un comunicado durante el fin de semana.

La desaparición de Nancy Guthrie

Nancy Guthrie , de 84 años, fue vista por última vez en su casa a las afueras de Tucson el 31 de enero y fue reportada como desaparecida al día siguiente. Las autoridades creen que fue secuestrada, raptada o llevada contra su voluntad. Se encontraron gotas de su sangre en el porche, pero las autoridades no han revelado muchas pruebas.

A pesar de la petición del sheriff de que la gente no buscara por su cuenta, los voluntarios han continuado buscando. Un pequeño grupo informó haber encontrado una mochila negra el domingo, pero no era de la misma marca que la identificada en el video de vigilancia que el FBI difundió, donde se ve a una persona enmascarada en la casa de Guthrie la noche de su desaparición.

Un portavoz del sheriff declaró a la estación de televisión KOLD de Tucson que la bolsa y su contenido no parecían ser pistas viables. Associated Press contactó al departamento del sheriff el lunes para obtener comentarios.

Los voluntarios comienzan la búsqueda

Dos mujeres del grupo Madres Buscadoras de Sonora, que portaban herramientas de excavación el domingo frente a la casa de Guthrie, dijeron que también se unirían a la búsqueda. Colocaron volantes en el buzón de Guthrie con su foto y sus datos de contacto.

Lupita Tello, quien se unió al grupo tras la desaparición de su hijo en México en 2020, dijo el lunes que ella y otros dos voluntarios seguirán colocando volantes en paradas de autobús y postes de luz cerca de la casa de Nancy Guthrie. Miembros del grupo planean hacer lo mismo en Nogales, México.

Dijo que una amiga de una de las hijas de Nancy Guthrie contactó al grupo y les pidió ayuda debido a su experiencia. El grupo ha encontrado los restos de más de 5,000 personas en México desde que fue fundado hace 10 años por madres con hijos desaparecidos.

“Conocemos la tierra. Sabemos cuándo alguien ha cavado hondo o cuándo hay una tumba poco profunda”, dijo Tello. “Esperamos poder ayudar porque entendemos el dolor de tener un familiar desaparecido”.

Dijo que los miembros del grupo han recibido capacitación por parte de expertos forenses mexicanos sobre cómo realizar sus búsquedas.

El departamento del sheriff dijo en un comunicado el lunes por la noche que está al tanto de las diferencias en la vestimenta de la persona enmascarada que se muestra en varias imágenes que se publicaron, es decir, con y sin mochila.

“No hay fecha ni hora asociadas a estas imágenes”, declaró el departamento. “Por lo tanto, cualquier sugerencia de que las fotografías se tomaron en días diferentes es pura especulación”.

Las autoridades dicen que los equipos de búsqueda deben coordinarse

Tony Estrada, ex sheriff del vecino condado de Santa Cruz durante mucho tiempo, dijo que los buscadores voluntarios tienen buenas intenciones al querer ayudar y pueden servir como multiplicadores de fuerza, pero es crucial que sus esfuerzos se coordinen con las fuerzas del orden.

“No se puede tener a la gente buscando algo por todas partes sin informar a nadie ni avisarles que estarán en esa zona”, dijo Estrada. “Podrían estar pisoteando cosas que podrían ser útiles en el futuro”.

Casi todas las operaciones de búsqueda de las agencias policiales estadounidenses están compuestas por voluntarios, dijo Chris Boyer, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Búsqueda y Rescate.

Los voluntarios no capacitados que se presentan para ayudar en una búsqueda pueden tener buenas intenciones, pero los expertos dicen que podrían terminar contaminando la escena del crimen.

«Es doloroso para las fuerzas del orden cuando eso sucede», dijo Boyer.

Los voluntarios deben someterse a verificaciones de antecedentes, recibir capacitación en cosas como administrar primeros auxilios y preservar escenas del crimen, y trabajar bajo la dirección de las autoridades policiales, dijo Boyer, cuyo grupo brinda educación, certificación y defensa de los esfuerzos de búsqueda y rescate en los Estados Unidos y otros países.

Cientos de personas trabajan en la investigación

Cientos de personas trabajan en la investigación de Guthrie y se han recibido más de 20.000 pistas, según informó la oficina del sheriff. El FBI y otras agencias están colaborando.

La oficina del sheriff ha estado vigilando la casa de Guthrie las 24 horas últimamente. También ha decretado un flujo temporal unidireccional en la calle para que los vehículos de emergencia y los camiones de basura puedan pasar. La presencia constante de equipos de noticias, blogueros y curiosos ha generado reacciones encontradas entre los vecinos.

Algunos apreciaron la atención que ha recibido el caso. Otros han colocado conos y señales de tráfico en sus propiedades para disuadir a la gente.

Mientras tanto, el homenaje a Nancy Guthrie afuera de su casa sigue creciendo, con flores, cintas amarillas, cruces, oraciones y santos patronos para los adultos mayores y en situaciones desesperadas.

Aran Aleamoni y su hija Ariana eligieron un ramo de flores rojas, rosas y blancas y los colocaron en el borde del patio de Guthrie, junto a un cartel que decía «Dejen que Nancy vuelva a casa» y una estatuilla de un ángel.

“Mi más sentido pésame a toda la familia”, dijo Aran Aleamoni, quien conoce a la familia Guthrie desde hace mucho tiempo. “Todos los apoyamos. Estamos con ustedes”.