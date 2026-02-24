Warner Bros recibe una nueva oferta de Paramount en una acalorada guerra de ofertas
Warner Bros. Discovery dice que está revisando una nueva oferta de adquisición de Paramount, pero sigue recomendando una oferta competitiva de Netflix a sus accionistas.
Warner reveló el martes que había recibido una propuesta revisada después de que transcurriera el lunes un período de siete días para renovar las conversaciones con Paramount.
Paramount, propiedad de Skydance, confirmó que había presentado una propuesta revisada, pero no proporcionó más detalles sobre la última oferta. Se esperaba que la compañía hubiera aumentado el precio de su oferta.
Una compra de Warner Bros. por Discovery transformaría Hollywood y el panorama mediático en general, incorporando HBO Max, títulos de culto como «Harry Potter» y, dependiendo de quién gane el tira y afloja entre Netflix y Paramount , potencialmente incluso CNN bajo un nuevo techo.
Paramount quiere adquirir Warner Bros. en su totalidad, incluyendo cadenas como CNN y Discovery, y presentó directamente a los accionistas una oferta hostil en efectivo de 77.900 millones de dólares, tan solo días después de anunciarse el acuerdo con Netflix. Considerando la deuda, previamente ofreció a los accionistas de Warner 30 dólares por acción, lo que equivale a un valor empresarial de aproximadamente 108.000 millones de dólares.
Netflix sólo quiere comprar el estudio y el negocio de streaming de Warner por 72.000 millones de dólares, o unos 83.000 millones de dólares incluyendo la deuda.