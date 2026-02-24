Las aerolíneas retoman vuelos en el noreste tras un histórico temporal de nieve

Las principales aerolíneas de Estados Unidos anunciaron este martes el incremento gradual de sus operaciones en el noreste del país, tras un potente temporal histórico que provocó la cancelación de miles de vuelos y paralizó gran parte de la infraestructura de transporte en la región.

Según datos del portal FlightAware, hasta la mañana de este martes se habían cancelado algo más de 2.000 vuelos con origen o destino en aeropuertos estadounidenses, una cifra significativamente menor a las más de 5.700 cancelaciones durante la jornada del lunes, el punto crítico de la tormenta que azotó el noreste de EE.UU.

Pese a la reactivación, la recuperación es lenta en los principales centros de conexión: en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston, el 50 % de las salidas programadas para este martes fueron canceladas; en la zona metropolitana de Nueva York, los aeropuertos de Newark y LaGuardia registraron un 49 % de cancelaciones, mientras que en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy la cifra alcanzó el 41 %.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés) informó que la tormenta dejó acumulaciones de casi 23 pulgadas (58 centímetros) de nieve en LaGuardia y cerca de 17 pulgadas (43 centímetros) en Boston.

American Airlines dijo que espera normalizar los servicios en Boston y Nueva York durante la mañana de este martes.

Por su parte, United y Delta también anunciaron planes para añadir frecuencias y reubicar a los pasajeros afectados a lo largo del día.

La tormenta de esta semana obligó a declarar el estado de emergencia en los estados de Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, Massachusetts, Maryland, Rhode Island, Pensilvania y Delaware. En Nueva York fue el temporal más intenso desde 2016.