Una prisión reabre como centro federal de inmigración y aspira a albergar a 200 detenidos para el Día de Acción de Gracias

Una prisión estatal de mínima seguridad en el remoto extremo suroeste de Nebraska, reconvertida para funcionar como centro federal de detención de inmigrantes, comenzó a recibir detenidos a principios de esta semana, dijo el jueves el gobernador Jim Pillen.

El gobernador republicano afirmó que el centro de detención de McCook —una ciudad remota de unos 7.000 habitantes en medio de las vastas praderas entre Denver y Omaha— albergaba entre 50 y 60 inmigrantes detenidos hasta el jueves. Pillen indicó que el centro debería alcanzar su capacidad máxima —actualmente 200— para el Día de Acción de Gracias.

Según explicó, ya está previsto que comiencen las obras de la segunda fase de la reforma, que ampliará las instalaciones para dar cabida a otras 100 camas, hasta un total de 300.

“Preveo que la segunda fase estará lista en la primera parte del año nuevo”, dijo.

El centro había funcionado como el Campamento de Ética Laboral McCook , que albergaba a unos 180 delincuentes de bajo riesgo que participaban en programas de educación, tratamiento y trabajo para facilitar su reinserción a la vida fuera de prisión. Los internos trabajaban habitualmente en carreteras, parques, oficinas municipales y del condado, e incluso escuelas locales, y el programa era frecuentemente elogiado por los líderes estatales como un ejemplo de éxito en la reducción de la reincidencia.

Esos delincuentes de bajo riesgo fueron trasladados de la prisión de McCook. Varios obtuvieron la libertad condicional, fueron puestos en libertad vigilada o simplemente liberados, pero la mayoría fueron enviados a otros centros penitenciarios, incluyendo más de 100 a programas de reinserción social en Omaha y Lincoln. Decenas más fueron enviados a otras prisiones estatales.

Los funcionarios y residentes de McCook se vieron sorprendidos cuando Pillen anunció en agosto que entregaba la prisión para uso de las autoridades federales como parte de la amplia represión del presidente Donald Trump contra la inmigración .

Funcionarios de Nebraska y del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. han bautizado la instalación como « Cornhusker Clink », un juego de palabras con el apodo de Nebraska, «Cornhusker State» (Estado de los Cornhuskers), y un antiguo término coloquial para cárcel. Este nombre aliterativo sigue la línea de los centros de detención previamente anunciados como « Alligator Alcatraz » y «Deportation Depot» en Florida, y el « Speedway Slammer » en Indiana.

Algunos legisladores de Nebraska se han quejado de que Pillen, republicano, actuó precipitadamente, señalando que el sistema penitenciario del estado ya es uno de los más superpoblados y con falta de personal del país.

Con ese fin, la ex senadora estatal DiAnna Schimek y otros trece residentes de McCook han demandado a Pillen y al director del sistema penitenciario estatal, argumentando que solo la Legislatura tiene la autoridad constitucional para controlar o administrar las prisiones estatales o cambiar el uso de los edificios públicos.

La demanda, presentada ante un tribunal estatal en nombre de los residentes por la organización sin fines de lucro de defensa legal Nebraska Appleseed, solicitaba una orden judicial preliminar para detener la conversión de la prisión de McCook mientras se desarrolla el caso, pero un juez rechazó dicha solicitud el mes pasado. Asimismo, el juez también rechazó la solicitud de Pillen para desestimar el caso.

A mediados de septiembre, casi 60.000 personas se encontraban detenidas por motivos de inmigración, lo que supone un aumento del 51% desde enero, según la organización sin ánimo de lucro Transactional Records Access Clearinghouse .

Según TRAC, aproximadamente el 70% de los detenidos no tienen antecedentes penales. Muchos otros tienen condenas por delitos menores, como infracciones de tráfico.