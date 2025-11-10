La maltrecha economía de Washington sufre otro golpe por el cierre del gobierno

Con la combinación del cierre gubernamental más largo de la historia , los despidos masivos de trabajadores gubernamentales y un nuevo recorte en la ayuda alimentaria federal , el Banco de Alimentos del Área Capital en Washington se está preparando para la oleada de personas que necesitarán su ayuda antes de la temporada navideña.

El banco de alimentos, que abastece a 400 despensas y organizaciones de ayuda en el Distrito de Columbia, el norte de Virginia y dos condados de Maryland, está proporcionando 8 millones de comidas más de las que había preparado para este año presupuestario, lo que supone un aumento de casi el 20%.

La ciudad está siendo golpeada “especialmente con dureza”, dijo Radha Muthiah, directora ejecutiva y presidenta del grupo, “debido a la secuencia de eventos que se han producido a lo largo de este año”.

La capital del país se ha visto duramente golpeada por una serie de decisiones del gobierno de Trump, desde los despidos de empleados federales hasta la continua intervención policial en el distrito. El golpe adicional del cierre del gobierno, que ha provocado la suspensión temporal de empleo de trabajadores y la interrupción de los fondos para asistencia alimentaria, no hace más que agravar las consecuencias económicas.

Las últimas cifras de la Oficina de Análisis de Ingresos de DC no tienen en cuenta los cambios en la fuerza laboral desde el cierre que comenzó el 1 de octubre. Pero incluso el informe de empleo de septiembre muestra que la tasa de desempleo ajustada estacionalmente ronda el 6%, en comparación con la tasa nacional más reciente del 4,3%, y ha sido la más alta del país durante meses.

Los problemas económicos parecen estar teniendo repercusiones políticas. La demócrata Abigail Spanberger ganó las elecciones a gobernadora de Virginia el martes, tras centrar su campaña en los efectos de las acciones del presidente Donald Trump sobre la economía del estado.

Los expertos afirman que el impacto a largo plazo del cierre en la economía regional se sentirá mucho después de que el gobierno vuelva a abrir.

Los negocios locales sienten la presión

Washington concentra la mayor proporción de empleados federales del país —alrededor del 20%, según cifras oficiales— y aproximadamente 150.000 empleados federales residen en la zona. Para el lunes, cientos de miles de empleados federales en todo el país habrán dejado de percibir al menos dos sueldos completos debido al cierre del gobierno. A nivel nacional, al menos 670.000 empleados federales se encuentran en suspensión de empleo, mientras que cerca de 730.000 trabajan sin remuneración, según el Centro de Política Bipartidista .

Durante el cierre del gobierno, el número de empleados federales que utilizan el sistema de transporte público de Washington cada día laborable se redujo aproximadamente en una cuarta parte en comparación con septiembre. Los restaurantes, que según la Asociación de Restaurantes del Área Metropolitana de Washington ya lidiaban con márgenes de ganancia reducidos debido a la baja estacional y las consecuencias del despliegue de la Guardia Nacional armada por parte de Trump en las calles de la ciudad, se enfrentan ahora a mayores dificultades justo cuando sus dueños esperaban una recuperación.

Tracy Hadden Loh, investigadora de Brookings Metro, un centro de estudios, afirmó que la falta de pago de salarios está causando importantes problemas de liquidez a los empleados federales, lo que podría derivar en impagos de hipotecas y préstamos estudiantiles. Para los negocios locales, especialmente aquellos que dependen del gasto discrecional de los empleados federales, la situación podría agravarse durante el trimestre de mayor venta, entre octubre y diciembre.

“Muchas empresas dependen de un mayor gasto en el cuarto trimestre para tener un año con ingresos positivos”, dijo Loh.

Las pequeñas empresas están sintiendo la pérdida de ese gasto.

El público que vio el partido de la Premier League del Liverpool el fin de semana pasado habría llenado hasta la bandera The Queen Vic, un bar del noreste de Washington. Pero no fue así, según Ryan Gordon, copropietario del pub británico.

“Todavía teníamos asientos para la gente, lo que significa que los bares de alrededor que reciben a nuestros clientes que no caben no recibieron nada”, dijo Gordon.

Según comentó, el negocio ha bajado un 50% en comparación con el periodo anterior al cierre. Se considera afortunado en el sector de la restauración local porque es propietario del local y no tiene que pagar alquiler.

“En la medida en que se limite el gasto discrecional de los hogares del área metropolitana de Washington D. C., esto podría llevar a muchos negocios locales a tener pérdidas”, dijo Loh. Añadió que la culminación del cierre del gobierno, el recorte de los beneficios del programa SNAP y los despidos están afectando gravemente a los hogares que nunca antes habían solicitado ayuda.

Una familia se ve expulsada de la región

Thea Price fue despedida de su trabajo en el Instituto de la Paz de Estados Unidos en marzo de este año, como parte de la ola de despidos destinada a reducir el tamaño del gobierno federal. Su esposo, contratista del gobierno, también perdió su empleo en un museo. Desde entonces, han sobrevivido gracias a sus ahorros, Medicaid y el programa SNAP.

Price, de 37 años, acudió recientemente por primera vez a un banco de alimentos en Arlington, Virginia. El cierre del gobierno interrumpió la financiación del programa SNAP, que tardó meses en conseguir, y los pagos de 500 dólares que recibe mensualmente iban a dejar de recibirse. Virginia envió un pago parcial, pero no fue suficiente, explicó Price. Ante la escasez de opciones para mantenerse a sí misma y a su familia, Price se muda de vuelta a su ciudad natal, en la zona de Seattle.

“No podemos permitirnos quedarnos aquí más tiempo con la esperanza de que algo mejore”, dijo. “Estamos en una situación muy diferente a la de cuando todo esto empezó en marzo”.

En el Banco de Alimentos del Área Metropolitana de Washington, en el noreste del estado, las carretillas elevadoras se movían a toda velocidad en un caos controlado, descargando camiones, trasladando alimentos y preparando un centro de distribución para empleados y contratistas federales. Los preparativos se intensifican de cara a la temporada navideña. La organización espera proporcionar un millón de comidas más este mes de las que había previsto antes del cierre del gobierno.

“Obviamente, estamos muy centrados en la inmediatez de todos estos impactos hoy y en hacer llegar alimentos a quienes los necesitan”, dijo Muthiah, directora del grupo. Pero advirtió que la crisis actual tiene implicaciones a largo plazo, ya que la gente está recurriendo a sus ahorros y fondos de jubilación para subsistir.

“La gente está pidiendo préstamos utilizando sus futuros como garantía para poder pagar las necesidades básicas hoy”, dijo.