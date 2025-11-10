UPS suspende vuelos de sus aviones de carga MD-11 tras accidente en Kentucky

La empresa de paquetería UPS anunció el viernes la suspensión temporal de los vuelos de su flota de aviones de carga MD-11, después de que uno de ellos se viera involucrado en un accidente mortal en Kentucky esta semana.

Un McDonnell Douglas MD-11, con destino Hawái, se estrelló el martes poco después de despegar del Aeropuerto Internacional Louisville Muhammad Ali.

El aparato explotó en llamas al impactar contra varios negocios adyacentes al aeropuerto, causando al menos 14 muertos. A bordo viajaba una tripulación de tres personas.

«Por precaución y en interés de la seguridad, hemos tomado la decisión de suspender temporalmente nuestra flota de MD-11», indicó UPS.

«La suspensión es efectiva de inmediato. Tomamos esta decisión de manera proactiva siguiendo la recomendación del fabricante del avión», agregó la empresa de mensajería.

El gigante de la paquetería FedEx también ha suspendido temporalmente su flota de MD-11 mientras realiza una revisión de seguridad, según medios estadounidenses