Un video tras bastidores desmiente la afirmación de Trump de que el gobernador Moore lo llamó «el mejor presidente de mi vida»

Imágenes de video de una conversación de 2024 entre el presidente Donald Trump y el gobernador de Maryland, Wes Moore, desmienten la afirmación de Trump de que Moore lo llamó «el mejor presidente de mi vida».

Trump y Moore han estado intercambiando críticas públicas sobre la seguridad pública en Baltimore en medio de la toma de control de la aplicación de la ley por parte del presidente en la cercana Washington, DC. Hablando con periodistas en la Casa Blanca el lunes, Trump afirmó que Moore, un demócrata, adoptó un tono marcadamente diferente cuando se reunieron en privado en el partido de fútbol del Ejército y la Marina en Maryland en diciembre de 2024.

“Lo conocí en el partido del Ejército y la Marina”, dijo Trump. “Dijeron: ‘Ahí está el gobernador Moore, le encantaría verte’. Se acercó, me abrazó, me estrechó la mano (tú estabas allí) y me dijo: ‘Señor, es usted el mejor presidente de mi vida’. Le dije: ‘Qué bonito que diga eso. Me encantaría que lo dijera públicamente, pero no creo que pueda hacerlo, así que no importa’. Pero le dije: ‘No, señor, está haciendo un trabajo fantástico, solo quiero estrecharle la mano’”.

Moore se burló de la historia de Trump, publicando una respuesta en redes sociales que simplemente decía «jajaja» y luego otra publicación que decía: «Siga diciéndote eso, señor presidente». En una entrevista con WBAL Radio, reportada por The Washington Post , declaró: «Cuando digo que esa conversación nunca ocurrió, esa conversación imaginaria nunca ocurrió, quiero decir que esa conversación nunca ocurrió».

El vídeo demuestra que Moore tenía razón.

El lunes, Fox News transmitió las imágenes del breve encuentro entre Trump y Moore, lejos de la multitud en el partido de fútbol americano. La cadena, afín a Trump, reconoció que el video, filmado para un documental de Fox sobre Trump, no mostraba a Moore llamando a Trump «el mejor presidente». Tampoco mostraba a Moore abrazando a Trump durante el encuentro.

Mostraba a Moore estrechando la mano de Trump y diciendo: «Bienvenido de nuevo a Maryland, señor. Bienvenido de nuevo a Maryland. Me alegra verlo». Después de que Trump dijera algo breve, difícil de oír en el video, Moore dijo: «Gracias, señor. Es un placer verlo y un placer tenerlo de vuelta aquí». Moore agregó: «Estamos muy, muy ansiosos de poder trabajar estrechamente con usted». Continuó hablando de cómo acababa de hablar con el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, sobre la obtención de fondos federales para reconstruir el puente Francis Scott Key después de que un barco se estrellara en él, y prometió que el proyecto se completaría «a tiempo y dentro del presupuesto». Después de que Trump dijera: «Le ayudaremos», Moore respondió: «Gracias, señor».

El portavoz de Moore, Carter Elliott IV, declaró a CNN el lunes: «Esa fue la única interacción en el partido». Reiteró que Moore «ciertamente no dijo» lo que Trump afirmó. Las imágenes de Fox, añadió, «capturan toda la interacción, salvo cuando se tomaron una foto al final, creo».

Trump tiene un largo historial de inventar historias en las que alguien se le acerca y lo colma de elogios; estas historias a menudo muestran a la persona llamándolo «señor». Moore usó esa palabra durante la conversación, pero el resto de sus comentarios no fueron como Trump los describió. Tampoco lo fueron los comentarios de Trump a Moore.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el lunes sobre la afirmación falsa de Trump.