La IA contribuye a la salud mental de las pacientes con cáncer de mama

Mientras los pacientes con cáncer enfrentan el costo emocional del tratamiento, una nueva iniciativa impulsada por IA está ayudando a los médicos a identificar y abordar desafíos de salud mental, como la ansiedad y el insomnio, brindando apoyo oportuno a quienes más lo necesitan.

“El cáncer de mama es un problema mundial”, afirmó el Dr. David Penberthy, profesor asociado de oncología radioterápica de la Universidad de Virginia. “Afecta a 2,3 millones de personas en todo el mundo”.

Dijo que más personas están sobreviviendo al cáncer de mama a medida que los tratamientos se vuelven más específicos y más efectivos, pero su equipo dijo que se están enfocando en encontrar formas en las que puedan ayudar con el desafío de salud mental que implica el cáncer de mama.

“Hay incertidumbre, y lidiar con ella genera algunos desafíos para las personas, y cada uno lo maneja de manera un poco diferente”, dijo.

La monitorización remota de pacientes es una forma de vigilar a alguien para ver si tiene problemas en casa. Relojes inteligentes que detectan el estrés, consejeros virtuales que pueden ayudar a detectar la depresión en la voz y monitorizar la cantidad de sueño son solo algunos de sus usos.

Las tecnologías portátiles, como los relojes y anillos inteligentes, pueden identificar aspectos como la variabilidad de la frecuencia cardíaca o los patrones y trastornos del sueño. Por lo tanto, si reconocemos un patrón de problemas, quizás podamos intervenir, dijo Penberthy.

Estos pasos útiles se describen en un nuevo artículo de Penberthy y sus colegas.

“Queremos intervenir y abordar las cosas antes de que se conviertan en un problema real. Y esa es la promesa de la IA”, dijo. “La incertidumbre es probablemente un concepto muy difícil de abordar para la mayoría de los profesionales de la oncología”.

Penberthy dijo que espera que brindar ayuda a los pacientes de cáncer de mama para abordar los impactos del tratamiento en la salud mental de manera temprana mediante el uso de IA les ayudará a obtener mejores resultados.

“El verdadero beneficio que nos brindará la IA es que podremos usar el análisis de datos para ayudar a prevenir que sucedan cosas en el futuro”, afirmó.