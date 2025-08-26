¿Cuál es el costo del despliegue de la Guardia Nacional en DC?

La delegada adjunta Eleanor Holmes Norton solicita al Pentágono que proporcione una estimación del costo de desplegar 2.000 efectivos de la Guardia Nacional en el Distrito durante el aumento de las fuerzas policiales federales contra el crimen.

Norton envió una carta el lunes al Secretario de Defensa, Pete Hegseth, y al Jefe de la Oficina de la Guardia Nacional, General Steven Nordhaus, exponiendo su oposición al despliegue.

“Un principio de nuestra democracia es que las fuerzas armadas no participan en la aplicación de la ley civil, y no están entrenadas para hacerlo en ningún caso, lo que pone en riesgo a los militares y al público”, dijo. “Les insto a que pongan fin a este grave abuso de poder y retiren las tropas de inmediato”.

El legislador demócrata cuestionó la base legal para enviar la Guardia Nacional, buscando más información sobre su alcance y misión, así como el costo.

El presidente Donald Trump ha mantenido la posibilidad de mantener la Guardia Nacional en DC más allá de 30 días, lo que requiere la aprobación del Congreso.

El costo podría ser cercano a un millón de dólares por día.

Hasta el momento, el Pentágono no ha proporcionado una estimación formal del costo del despliegue de la Guardia Nacional. Sin embargo, un despliegue anterior en Washington D. C. podría ofrecer alguna orientación.

En 2020, Trump ordenó el despliegue de más de 5.000 efectivos de la Guardia Nacional para apoyar a las fuerzas del orden durante las manifestaciones que tuvieron lugar tras el asesinato de George Floyd , un hombre negro que murió después de que un oficial de policía de Minneapolis lo inmovilizara bajo la rodilla.

Después de las protestas, funcionarios estadounidenses dijeron a Reuters que el despliegue costaba alrededor de 530 dólares por miembro de la guardia por día.

La Guardia Nacional de DC dijo que costó aproximadamente $2.6 millones por día para los 5.000 soldados de la Guardia Nacional que fueron desplegados hace cinco años.

Según esas estimaciones, el despliegue actual en DC probablemente cuesta más de un millón de dólares al día .

Exmiembros de la Guardia cuestionan el despliegue de DC

La administración Trump y muchos legisladores republicanos atribuyen la presencia de la Guardia Nacional a la disminución del crimen en el Distrito durante las últimas dos semanas.

Pero algunos veteranos militares de Ohio —uno de los seis estados que han enviado personal de guardia— dijeron el lunes que se oponen al despliegue.

En una conferencia de prensa telefónica, argumentaron que el despliegue sienta un precedente peligroso y potencialmente socava la preparación de las unidades de guardia en sus estados de origen.

“Creo que no hace falta decir que si nuestros ciudadanos-soldados hubieran querido convertirse en (oficiales del MPD) o agentes de ICE, se habrían alistado en eso en lugar de en la Guardia Nacional”, dijo Jermaine Collins, ex miembro de la Guardia Nacional de Ohio que ahora vive en DC.

Mientras tanto, el presidente mantiene abierta la posibilidad de enviar la Guardia Nacional a otras ciudades, como Baltimore y Chicago . En respuesta a la pregunta de un periodista, también afirmó estar dispuesto a enviar unidades de la Guardia Nacional a estados republicanos con problemas de delincuencia. Sin embargo, sugirió que las grandes ciudades lideradas por demócratas tienen problemas más graves.