Un tercer juez bloquea la orden de Trump de poner fin a la ciudadanía por nacimiento

Un tercer juez federal bloqueó el lunes la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que pone fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento para los hijos de personas que se encuentran en Estados Unidos ilegalmente.

El fallo del juez de distrito estadounidense Joseph N. Laplante en New Hampshire llega después de dos fallos similares emitidos por jueces en Seattle y Maryland la semana pasada.

Laplante, que fue nominado por el presidente republicano George W. Bush, dijo que no le convenció la defensa que hizo la administración Trump de la orden ejecutiva. Agregó que emitirá una orden preliminar más extensa más adelante para explicar su razonamiento.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) presentó una demanda en la que sostiene que la orden de Trump viola la Constitución e “intenta subvertir uno de los valores constitucionales estadounidenses más fundamentales”. La demanda fue interpuesta en nombre de grupos de derechos de los inmigrantes cuyos miembros están embarazadas y cuyos hijos podrían verse afectados por la orden.

“Para las personas que se sienten asustadas o confundidas en este momento, solo les diría que este es un derecho consagrado en la propia Constitución, así como en los estatutos federales”, dijo el subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, Cody Wofsy, quien presentó el caso, afuera del tribunal. “Y nosotros y nuestros socios seguiremos luchando hasta que esta orden ejecutiva termine de una vez por todas”.

Los abogados que representan al gobierno de Trump declinaron hacer comentarios el lunes. Pero el gobierno republicano de Trump afirma que los hijos de no ciudadanos no están “sujetos a la jurisdicción” de Estados Unidos y, por lo tanto, no tienen derecho a la ciudadanía. El gobierno está apelando el bloqueo del juez con sede en Seattle a la orden ejecutiva de Trump.

Se han presentado al menos nueve demandas para impugnar la orden de ciudadanía por derecho de nacimiento.

En el caso presentado por cuatro estados en Seattle , el juez de distrito estadounidense John C. Coughenour dijo la semana pasada que la administración Trump estaba intentando ignorar la Constitución.

“El Estado de derecho es, según él, algo que hay que evitar o ignorar, ya sea por motivos políticos o personales”, dijo Coughenour, quien fue nombrado por el presidente republicano Ronald Reagan. “En esta sala del tribunal y bajo mi supervisión, el Estado de derecho es un faro luminoso que tengo la intención de seguir”.

Un juez federal de Maryland también bloqueó la orden de Trump en otro caso presentado por grupos de derechos de los inmigrantes y mujeres embarazadas cuyos futuros hijos podrían verse afectados.

La administración Trump aún no ha presentado una apelación contra la orden preliminar emitida por la jueza de distrito estadounidense Deborah Boardman, quien fue designada por el presidente demócrata Joe Biden.

La semana pasada, un juez federal de Boston también escuchó los argumentos de una demanda presentada por un grupo de 18 estados. El juez de distrito Leo Sorokin, designado por el presidente demócrata Barack Obama, no emitió un fallo de inmediato.

Laplante, el juez de New Hampshire, elogió a ambas partes por la forma en que presentaron sus casos.

“No me convencen los argumentos de los acusados ​​en esta moción”, dijo. “Debo decir que tampoco me ofenden, como abogado o jurista. Creo que el Estado de derecho se sirve mejor, se mantiene y se preserva mejor cuando los profesionales excelentes presentan sus argumentos ante el tribunal con toda la experiencia, la pericia y el conocimiento que pueden reunir”.

En el centro de las demandas en los tres casos se encuentra la 14ª Enmienda a la Constitución, ratificada en 1868 después de la Guerra Civil y la decisión de la Corte Suprema Dred Scott, que sostuvo que Scott, un hombre esclavizado, no era ciudadano a pesar de haber vivido en un estado donde la esclavitud estaba prohibida.

En 1898, en un caso conocido como Estados Unidos v. Wong Kim Ark, la Corte Suprema de Estados Unidos determinó que los únicos niños que no recibían automáticamente la ciudadanía estadounidense al nacer en suelo estadounidense eran los hijos de diplomáticos que tenían lealtad a otro gobierno; los enemigos presentes en Estados Unidos durante una ocupación hostil; los nacidos en barcos extranjeros; y los nacidos de miembros de tribus indígenas americanas soberanas.

Estados Unidos es uno de los 30 países donde se aplica la ciudadanía por nacimiento (el principio del jus soli o “derecho del suelo”). La mayoría se encuentran en América, y entre ellos Canadá y México.