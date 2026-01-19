Un manifestante que quedó ciego de un ojo se encuentra entre una serie de enfrentamientos violentos con agentes federales

Un estudiante universitario de 21 años que dijo que quedó ciego de un ojo por un proyectil disparado por un oficial federal durante una protesta en el sur de California dijo que ahora enfrenta una vida drásticamente diferente.

Kaden Rummler declaró en una entrevista que sufría un dolor insoportable y que se sometió a una extensa cirugía de seis horas en el ojo izquierdo tras resultar herido en una protesta el 9 de enero por la muerte a tiros de una mujer a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis. Rummler afirmó que no tiene percepción de profundidad y que ya no puede conducir. Su abogado afirmó que aún tiene fragmentos de metal y un trozo de plástico del tamaño de una moneda de cinco centavos alojados en el cráneo, y que está considerando presentar una demanda.

«Va a afectar todos los aspectos de mi vida», dijo Rummler, quien espera seguir una carrera en el sector forestal.

Un segundo manifestante en la misma protesta frente a un edificio federal de inmigración en el condado de Orange declaró a Los Angeles Times que también perdió la vista de un ojo por un proyectil disparado por agentes federales. Britain Rodríguez, de 31 años, relató que estaba de pie en las escaleras del edificio de inmigración cuando recibió un golpe en la cara.

“Recuerdo caer al suelo y sentir como si mi ojo explotara en mi cabeza”, dijo Rodríguez al periódico.

El Departamento de Seguridad Nacional no respondió a las preguntas de The Associated Press sobre el tipo de proyectil utilizado. Tricia McLaughlin, subsecretaria de la agencia, declaró esta semana en un correo electrónico que los manifestantes fueron violentos y que dos agentes resultaron heridos, pero no especificó la gravedad de sus lesiones. El DHS indicó que un manifestante fue trasladado al hospital con una cortadura. McLaughlin confirmó al Times que se refería a Rummler y calificó sus afirmaciones de lesiones de «absurdas».

El abogado de Rummler, John Washington, afirmó que los médicos quieren saber si los materiales del proyectil podrían ser tóxicos, pero no han obtenido respuestas del DHS. Washington indicó que, con base en su investigación preliminar, creen que se trataba de una cápsula de metal y plástico que contenía gas pimienta.

Las lesiones en California son las últimas de un número creciente de enfrentamientos violentos entre agentes federales y miembros de la comunidad durante las protestas por la represión migratoria de la administración Trump.

Los agentes federales de inmigración desplegados en Minneapolis han utilizado tácticas agresivas de control de multitudes que se han convertido en una preocupación dominante después del tiroteo mortal de Renee Good .

En Santa Ana, California, cientos de personas marcharon por las calles el 9 de enero para protestar por el asesinato de Good. Un grupo más pequeño se congregó posteriormente frente al edificio federal de inmigración, gritando improperios por megáfonos contra el ICE, según un video grabado por OC Hawk, un grupo que graba noticias de última hora en el Condado de Orange.

El video muestra a un grupo de agentes antidisturbios montando guardia e instando a los manifestantes a retroceder. Más tarde se ve un cono naranja rodando hacia una plaza frente al edificio, y las autoridades comienzan a disparar proyectiles antidisturbios mientras se dirigen hacia la multitud.

En el video, se ve a un agente agarrando a un manifestante del brazo, y Rummler y algunos otros se adelantan gritando en respuesta. Un agente dispara entonces un arma antidisturbios, alcanzando a Rummler a varios metros de distancia. Rummler se agarra la cara y cae al suelo, y un agente lo agarra por la camisa y lo arrastra hacia atrás, hacia el edificio, según muestra el video. Más tarde, el video parece mostrarlo boca abajo en el suelo, esposado.

Rummler dijo que se unió a la protesta contra las autoridades migratorias porque no soporta ver a familias arrancadas de sus hogares. A pesar de sus heridas, dijo que lo volvería a hacer.

«Me niego a quedarme de brazos cruzados viendo cómo eso sucede, y en 50 años me arrepentiré totalmente de no haber intentado hacer un cambio», dijo.

Washington, un abogado de derechos civiles, dijo que su cliente podría haber sido asesinado.

“Cualquier oficial con el entrenamiento más básico sabría que nunca se debe disparar a alguien en la cara con esto, y mucho menos a quemarropa, y eso se debe a que es un arma letal cuando se usa así, y casi lo fue”, dijo Washington.

Geoffrey Alpert, profesor de criminología y justicia penal en la Universidad de Carolina del Sur, dijo que se necesita una investigación exhaustiva sobre el motivo del uso de un alto nivel de fuerza en esa situación.

«No conozco ningún proyectil que se entrene para disparar a tan corta distancia», dijo Alpert.