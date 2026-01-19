Trump designa a cuatro miembros de la comisión que revisará su plan para el salón de baile de la Casa Blanca

El presidente Donald Trump nombró discretamente esta semana a cuatro nuevos miembros de la Comisión de Bellas Artes, uno de los dos paneles federales que revisan su plan para construir un salón de baile en la Casa Blanca.

El presidente republicano ha hablado de construir un salón de baile en la Casa Blanca durante años, y completar la ampliación propuesta de 8.400 metros cuadrados no solo alteraría para siempre la cara pública de la mansión, sino que permanecería durante décadas como un legado duradero para Trump.

Uno de los nuevos miembros es James McCrery , arquitecto que dirigió el proyecto del salón de baile, que ahora tiene un costo de 400 millones de dólares, hasta que Trump lo reemplazó a finales del año pasado . La Casa Blanca ha declarado que el proyecto se financiará con donaciones privadas, incluidas las del propio Trump, y el Ala Este ya ha sido demolida para dar cabida al salón de baile.

El Fondo Nacional para la Preservación Histórica ha presentado una demanda ante un tribunal federal para detener la construcción hasta que el panel de bellas artes y una segunda comisión federal den su aprobación. Los cuatro nuevos miembros fueron revelados en documentos judiciales presentados el jueves por un funcionario de la Casa Blanca como parte de dicha demanda. La Casa Blanca no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios enviadas por correo electrónico.

Los nuevos nombramientos otorgarían a la Comisión de Bellas Artes el quórum necesario, es decir, los miembros suficientes para llevar a cabo los trabajos en una reunión programada para el 22 de enero, en la que se tratará el denominado proyecto de Modernización del Ala Este. El panel tenía previsto reunirse la semana pasada, pero no pudo hacerlo debido a la falta de nuevos miembros.

La comisión no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico.

El panel normalmente cuenta con siete miembros, pero no ha podido reunirse durante meses. Trump destituyó a seis comisionados el otoño pasado tras la demolición del Ala Este. Un séptimo comisionado, quien presidía el panel, había renunciado previamente tras la toma de posesión de Trump el año pasado, debido a que su mandato había expirado.

Está previsto tentativamente que la Casa Blanca presente formalmente el proyecto a la comisión el 19 de febrero y el 19 de marzo, fechas en las que el panel podría completar su revisión, dijo Heather Martin, asistente adjunta del presidente, en los documentos judiciales.

El National Trust for Historic Preservation ha acusado a la administración Trump de violar las leyes federales al iniciar el proyecto antes de someterlo a revisiones independientes por parte de las comisiones y el Congreso, así como del público.

Además del arquitecto McCrery, quien formó parte de la comisión como designado por Trump entre 2019 y 2024, la comisión incluirá a Mary Anne Carter, de Tennessee; Roger Kimball, de Connecticut; y Matthew Taylor, de Washington, D.C.

Carter preside el Fondo Nacional para las Artes, cargo que también ocupó durante el primer mandato de Trump. Fue colaboradora de Rick Scott, exgobernador de Florida y actual senador estadounidense por ese estado. Kimball es crítica de arte y comentarista conservadora.

La Comisión Nacional de Planificación de la Capital, el segundo panel federal encargado de supervisar la construcción en terrenos federales, incluidos los terrenos de la Casa Blanca, escuchó una presentación inicial sobre el salón de baile en su reunión del 8 de enero.