La voz de Trump en un nuevo anuncio de Fannie Mae es generada por inteligencia artificial, con su permiso

Lo que suena como si el presidente Donald Trump estuviera narrando un nuevo anuncio de Fannie Mae en realidad es una voz clonada por inteligencia artificial leyendo un texto, según una advertencia en el video.

La voz en el anuncio, creado con la autorización de la administración Trump, promete una «Fannie Mae completamente nueva» y llama a la institución la «protectora del sueño americano». El anuncio se publica en un momento en que la administración está realizando un gran esfuerzo para demostrar a los votantes que está respondiendo a sus preocupaciones sobre la asequibilidad, incluso en el mercado inmobiliario.

Trump planea hablar sobre vivienda en su aparición en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, donde líderes mundiales y ejecutivos corporativos se reúnen esta semana.

Esta no es la primera vez que un miembro de la familia Trump utiliza IA para replicar su voz. La primera dama Melania Trump contrató recientemente a la empresa de tecnología de IA ElevenLabs para la grabación de la versión en audio de sus memorias. Se desconoce quién clonó la voz del presidente Trump para el anuncio de Fannie Mae. Sin embargo, ElevenLabs declaró el domingo en un correo electrónico a The Associated Press que el audio de la voz de Trump no fue generado por la empresa.

El mes pasado, Trump prometió en un discurso en horario de máxima audiencia que implementaría “algunos de los planes de reforma de vivienda más agresivos en la historia de Estados Unidos”.

“Durante generaciones, ser propietario de una vivienda significó seguridad, independencia y estabilidad”, dice la voz digitalizada de Trump en el anuncio de un minuto emitido el domingo. “Pero hoy, ese sueño parece inalcanzable para muchos estadounidenses, no porque hayan dejado de trabajar duro, sino porque el sistema dejó de funcionar para ellos”.

Fannie Mae y su contraparte Freddie Mac, bajo control gubernamental desde la Gran Recesión, compran hipotecas a los bancos que cumplen con sus criterios de riesgo, lo que contribuye a generar liquidez en el mercado inmobiliario. Ambas entidades garantizan aproximadamente la mitad del mercado estadounidense de préstamos hipotecarios, valorado en 13 billones de dólares, y son un pilar fundamental de la economía estadounidense.

El anuncio dice que Fannie Mae trabajará con la industria bancaria para aprobar más posibles compradores de viviendas para hipotecas.

Trump, Bill Pulte, quien dirige la Agencia Federal de Financiamiento de Viviendas, y otros han dicho que quieren vender acciones de Fannie Mae y Freddie Mac en una bolsa de valores importante, pero no se han establecido planes concretos.

Trump y Pulte también han propuesto extender la hipoteca de 30 años a 50 años para reducir los pagos mensuales. Trump pareció desistir de la propuesta después de que los críticos afirmaran que un préstamo a más largo plazo reduciría la capacidad de las personas para generar capital inmobiliario y aumentar su propio patrimonio.

Trump también anunció en redes sociales a principios de este mes que ordenaría al gobierno federal la compra de 200.000 millones de dólares en bonos hipotecarios , una medida que, según él, ayudaría a reducir las tasas hipotecarias en un momento en que los estadounidenses están preocupados por los precios de las viviendas. Trump indicó que Fannie Mae y Freddie Mac tienen 200.000 millones de dólares en efectivo que se utilizarán para realizar la compra.

A principios de este mes, Trump también dijo que quiere impedir que los grandes inversores institucionales compren casas, afirmando que una prohibición facilitaría que las familias más jóvenes compren sus primeras casas.

El permiso de Trump para el uso de IA resulta interesante, dado que se ha quejado de que asesores de la administración Biden utilizan un autopen para estampar la firma del expresidente en leyes, indultos u órdenes ejecutivas. Un autopen es un dispositivo mecánico que se utiliza para replicar la firma auténtica de una persona.

Sin embargo, un informe emitido por los republicanos de la Cámara de Representantes no incluye ninguna evidencia concreta de que se haya utilizado un sistema de firma automática para firmar el nombre de Biden sin su conocimiento.