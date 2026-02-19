Un juez evalúa extender las protecciones para los refugiados en Minnesota que enfrentan arresto y deportación

Un juez federal escuchará argumentos el jueves sobre si debe extender una orden que protege a los refugiados de Minnesota que están legalmente en Estados Unidos de ser arrestados y deportados.

El juez federal de distrito John Tunheim impidió que el gobierno atacara a estos refugiados el mes pasado, argumentando que era probable que los demandantes en el caso prevalecieran en sus alegaciones de que «su arresto y detención, y la política que pretende justificarlos, son ilegales». Su orden de restricción temporal, emitida el 28 de enero, expirará el 25 de febrero a menos que conceda una medida cautelar más permanente.

Grupos de derechos de los refugiados demandaron al gobierno federal en enero después de que el Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos lanzaron a mediados de diciembre la Operación PARRIS, un acrónimo de Reverificación posterior a la admisión de refugiados y fortalecimiento de la integridad.

Se presentó como una «iniciativa radical» para reexaminar los casos de 5600 refugiados de Minnesota que aún no habían obtenido la residencia permanente, también conocida como tarjeta verde. Las agencias alegaron fraude en programas públicos de Minnesota como justificación.

La Operación PARRIS formó parte de la ofensiva migratoria más amplia de la administración Trump dirigida a Minnesota, incluyendo el aumento repentino de miles de agentes federales en el estado. El Departamento de Seguridad Nacional afirmó que se trataba de su mayor operación de control migratorio hasta la fecha . También desencadenó protestas masivas tras las muertes a tiros de Renee Good y Alex Pretti. El zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, anunció la semana pasada el fin del aumento repentino, aunque se mantendría una pequeña presencia federal .

La demanda alega que agentes del ICE fueron puerta por puerta en el marco de la Operación PARRIS, arrestando a refugiados y enviándolos a centros de detención en Texas, sin acceso a abogados. Algunos fueron liberados posteriormente en las calles de Texas y tuvieron que regresar a Minnesota por sus propios medios, afirmaron.

El juez rechazó la afirmación del gobierno de que tenía el derecho legal de arrestar y detener a refugiados que no hayan obtenido sus tarjetas verdes dentro de un año de su llegada a los EE. UU. Dijo que eso sería ilógico y sin sentido, dado que los refugiados no pueden solicitar la residencia permanente hasta que hayan estado en los EE. UU. durante un año.

Tunheim señaló en su orden, que se aplica sólo en Minnesota, que los refugiados son examinados exhaustivamente por múltiples agencias antes de ser reasentados en los EE. UU. Escribió que ninguno de los arrestados en la operación había sido considerado un peligro para la comunidad o un riesgo de fuga, ni tampoco había sido acusado de delitos que pudieran ser motivo de deportación.

El juez citó varios casos que involucraban a los demandantes mencionados en la demanda, incluyendo a un hombre identificado únicamente como UHA, un refugiado sin antecedentes penales. Fue admitido en Estados Unidos en 2024 y arrestado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras conducía al trabajo el 18 de enero de este año. «Lo detuvieron, le ordenaron que bajara de su auto, lo esposaron y lo detuvieron sin orden judicial ni justificación aparente», escribió el juez.

Tunheim enfatizó que los refugiados afectados por su orden fueron admitidos en Estados Unidos debido a la persecución en sus países de origen. Prohibió nuevos arrestos en el marco de la Operación PARRIS y ordenó que todos los detenidos que aún se encontraban bajo custodia fueran liberados y devueltos a Minnesota.

“No están cometiendo delitos en nuestras calles ni cruzaron la frontera ilegalmente. Los refugiados tienen derecho a estar en Estados Unidos, a trabajar, a vivir en paz y, lo que es más importante, a no sufrir el terror de ser arrestados y detenidos sin orden judicial ni causa justificada en sus hogares, de camino a servicios religiosos o a comprar alimentos”, escribió.

En el mejor de los casos, Estados Unidos sirve como refugio de libertades individuales en un mundo a menudo plagado de tiranía y crueldad. Abandonamos ese ideal cuando sometemos a nuestros vecinos al miedo y al caos —continuó—.

En una orden de seguimiento del 9 de febrero, Tunheim rechazó una moción del gobierno para levantar la orden de restricción temporal.