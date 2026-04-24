¿Cómo lidiará el próximo alcalde de Washington D.C. con el presidente Trump?

¿Tendrá el próximo alcalde de Washington D.C. una mejor relación con el presidente Donald Trump que la alcaldesa Muriel Bowser, y logrará mantener al Congreso al margen de los asuntos de la ciudad?

A los seis candidatos que aspiran a la nominación demócrata para la alcaldía de Washington D.C. se les formuló esa pregunta durante un foro celebrado el lunes por la noche en la Biblioteca Memorial Martin Luther King Jr.

La concejala del Distrito 4 de Washington D.C., Janeese Lewis George, afirmó que adoptará un enfoque integral. Por dentro, forjará relaciones en el Capitolio, y por fuera trabajará con el fiscal general Brian Schwalb y utilizará todos los recursos legales a su alcance para defenderse.

El ex concejal del Distrito de Columbia, Vincent Orange, dijo que negociará sobre algunos temas, excepto sobre «cosas no negociables como el autogobierno, la autonomía del Distrito de Columbia y la búsqueda de la condición de estado».

“Aparte de eso, al menos podemos entablar un diálogo y encontrar puntos en común”, añadió Orange.

El ex concejal general del Distrito de Columbia, Kenyan McDuffie, dijo que se opondrá a ciertas cuestiones.

“Nos aseguraremos, el primer día que asumamos el cargo, de poner fin a la coordinación entre el Departamento de Policía Metropolitana y el ICE”, afirmó.

McDuffie también afirmó que trabajará con el gobierno federal para lograr la construcción de un nuevo estadio para los Washington Commanders en la propiedad del RFK Stadium, renovar la Union Station y generar «miles de empleos para el Distrito de Columbia».

Hope Solomon, nacida y criada en Washington D.C., dijo que todo se reduce a tener el tacto adecuado con Trump.

“Alguien tiene que negociar, ¿no? Aquí hay muchas personalidades fuertes; hay que elegir a la que sea capaz de negociar con esta administración”, dijo.

La candidata Rini Sampath, contratista federal, afirmó que se centrará en proteger los derechos de los residentes.

“Quiero asegurarme de que ningún habitante de Washington tenga que vivir jamás con el temor de que sus derechos a protestar y a reunirse sean vulnerados por esta administración”, declaró.

Gary Goodweather, empresario local, afirmó que su enfoque mantendrá a raya a las autoridades federales de Washington D.C.

“Lo mejor que puedo hacer es crear un gobierno en Washington D.C. tan eficaz y bien administrado que beneficie a nuestros residentes. Porque cuando cree un gobierno que les sirva tan bien, será mucho más fácil combatir la negación de nuestros derechos y la intervención federal”, afirmó.

Las primarias demócratas de Washington D.C. se celebrarán el 16 de junio.