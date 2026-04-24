Un autobús en llamas cubre parte del centro de Washington D.C. con una densa columna de humo

Un autobús de Metrobus que se incendió el jueves por la noche provocó que una densa columna de humo negro cubriera parte del centro de Washington D.C.

El autobús se incendió en el túnel de la calle 9 alrededor de las 7 de la tarde. El conductor no resultó herido y no había nadie más a bordo cuando comenzó el incendio, según informó Metro.

Actualmente se desconoce la causa del incendio.

Un portavoz del Departamento de Bomberos y Servicios Médicos de Emergencia de DC confirmó a WTOP que el túnel sería cerrado mientras el personal trabajaba para extinguir el incendio. El túnel y la autopista de la Calle 9, entre Constitution Avenue NW y la Interestatal 395, están cerrados.