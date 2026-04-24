Taylor Swift y Bad Bunny son los más escuchados de todos los tiempos de Spotify

¡Hola! Taylor Swift encabeza la primera lista de Spotify de los artistas más escuchados de todos los tiempos, publicada el jueves por la mañana.

Le sigue la superestrella puertorriqueña Bad Bunny . Esto no sorprende: en 2025, el artista nacido como Benito Antonio Martínez Ocasio fue nombrado por cuarta vez el artista más reproducido del año por la plataforma de streaming, destronando a Swift.

Ha sido una especie de juego del gato y el ratón para ambos: ella se hizo con el primer puesto los dos años anteriores; él hizo lo mismo desde 2020 hasta 2023.

Drake es el tercer artista más escuchado de todos los tiempos en Spotify, seguido de The Weeknd, Ariana Grande, Ed Sheeran, Justin Bieber, Billie Eilish, Eminem, Kanye West, Travis Scott, BTS, Post Malone, Bruno Mars, J Balvin, Rihanna, Coldplay, Kendrick Lamar, Future y Juice WRLD, en ese orden.

Spotify no proporcionó detalles sobre su metodología de recopilación de datos cuando la agencia Associated Press le preguntó al respecto.

Además de nombrar a sus artistas más escuchados a nivel mundial, Spotify recopiló sus álbumes, canciones, podcasts y audiolibros más reproducidos para celebrar su 20 aniversario.

Según la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos (RIAA), la reproducción en streaming representa la mayor parte de los ingresos de la industria musical: el 82% en Estados Unidos.

Spotify, una empresa con sede en Suecia fundada en abril de 2006, es la plataforma más grande de todas. Representa más del 31% de la cuota de mercado total, con 751 millones de usuarios y 290 millones de suscriptores en más de 184 mercados.

Los álbumes más reproducidos de todos los tiempos en Spotify

1. “Un Verano Sin Ti” de Bad Bunny

2. “Starboy” de The Weeknd

3. “÷ (Deluxe)” de Ed Sheeran

4. “SOUR” de Olivia Rodrigo

5. “After Hours” de The Weeknd

6. “SOS” de SZA

7. “Hollywood’s Bleeding” de Post Malone

8. “Lover” de Taylor Swift

9. “AM” de Arctic Monkeys

10. “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” de Billie Eilish

11. La “Nostalgia del futuro” de Dua Lipa

12. “Beerbongs & Bentleys” de Post Malone

13. El “?” de XXXTENTACION

14. “Mañana Será Bonito” de Karol G

15. “YHLQMDLG” de Bad Bunny

16. “Doo-Wops & Hooligans” de Bruno Mars

17. “Views” de Drake

18. “Midnights” de Taylor Swift

19. “Scorpion” de Drake

20. “Beauty Behind The Madness” de The Weeknd

Las canciones más reproducidas en Spotify de todos los tiempos

1. “Blinding Lights” de The Weeknd

2. “Shape of You” de Ed Sheeran

3. El “tiempo de suéter” del vecindario

4. The Weeknd ft. Daft Punk – “Starboy”

5. “As It Was” de Harry Styles

6. “Someone You Loved” de Lewis Capaldi

7. “Sunflower — Spider-Man: Into the Spider-Verse” de Post Malone y Swae Lee

8. “One Dance” de Drake con Wizkid y Kyla

9. “Perfect” de Ed Sheeran

10. “Stay” de The Kid LAROI y Justin Bieber

11. “Believer” de Imagine Dragons

12. «I Wanna Be Yours» de Arctic Monkeys

13. “Olas de calor” de Glass Animals

14. “Lovely” de Billie Eilish y Khalid

15. “Yellow” de Coldplay

16. “La noche en que nos conocimos”, de Lord Huron.

17. The Chainsmokers con Halsey – “Closer”

18. “Birds of a Feather” de Billie Eilish

19. “Riptide” de Vance Joy

20. «Muere con una sonrisa» de Lady Gaga y Bruno Mars