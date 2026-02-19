Moore sobre Trump: «Rezo por él y me siento mal por él»

El presidente Donald Trump no parece poder dejar de hablar del gobernador de Maryland, Wes Moore .

Se negó a invitarlo a una cena en la Casa Blanca a finales de esta semana con líderes estatales de ambos partidos, alegando que «no era digno» del evento. Y ha criticado duramente a Moore por un derrame de aguas residuales que ha dañado el río Potomac, a pesar de que la tubería defectuosa forma parte de un servicio público regulado por el gobierno federal .

Pronto podría haber más razones para que Trump se queje de Moore, el único gobernador negro del país actualmente en el cargo. Moore intenta rediseñar el mapa del Congreso de Maryland para impulsar a los demócratas, como parte de una batalla nacional por la redistribución de distritos que Trump inició para ayudar a los republicanos en las elecciones de mitad de mandato.

Si Moore puede superar la resistencia de un miembro clave de su propio partido en la legislatura estatal, la marea podría seguir cambiando a favor de los demócratas.

Moore, quien frecuentemente se menciona como posible candidato presidencial demócrata, es vicepresidente de la Asociación Nacional de Gobernadores, que se reúne en Washington esta semana para su conferencia anual. Conversó con The Associated Press el miércoles al inicio de su visita. A continuación, se incluye la transcripción de la entrevista, editada para mayor brevedad y claridad.

Redistribución de distritos

P: Se reunió con el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, para hablar sobre la redistribución de distritos. ¿Podría decirme qué entendía al salir de esa reunión y si habrá una votación a favor y en contra en la legislatura de Maryland?

A: Solo pedimos una votación. Y sea cual sea el resultado, sea cual sea el resultado. Pero así es la democracia.

P: ¿Cuál considera usted que es su papel en el partido?

R: No lo veo como si lo hiciera para ayudar a un partido en sí. Lo hago porque creo que tenemos un ejecutivo sin control y, ahora mismo, el Congreso no parece interesado en hacer su trabajo ni en establecer verdaderos controles.

Y estoy observando lo que hace Donald Trump. Esto no sería un problema si no fuera porque Donald Trump dijo: «Déjenme encontrar todas las maneras creativas que se me ocurran para que este dolor sea permanente». Y una de las maneras en que lo hizo fue decir: «Empecemos a llamar a los estados —los estados que yo elija— para tener una conversación sobre la redistribución de distritos a mediados de la década».

Esto ni siquiera sería un problema si Donald Trump no lo hubiera planteado y lo hubiera introducido en el ecosistema.

Relación con Trump

P: Hablando del presidente, ¿tiene alguna idea de por qué ha estado intensificando sus críticas hacia usted en todo, desde no invitarlo a la cena hasta sus críticas sobre el derrame de aguas residuales del río Potomac?

R: Esto sería realmente cómico si no fuera tan serio. Es una tubería de Washington, D. C., que existe en terrenos federales. No tengo ni idea de cómo esto tiene que ver con Maryland. Creo que simplemente se despertó y dijo: «Odio Maryland, así que voy a introducirlos en una conversación». Esto literalmente no tiene nada que ver con nosotros, salvo que, cuando nos enteramos de lo sucedido, ordené a nuestro equipo que ayudara a Washington, D. C.

La respuesta corta es que no lo sé. No puedo entender la mentalidad del presidente.

P: ¿Crees que es personal?

R: Sé que no es para mí. No tengo ganas de tener problemas con el presidente de Estados Unidos. No me presenté a gobernador pensando: «¡Qué ganas tengo de que el presidente y yo nos enfrentemos!». No tengo ningún deseo. Pero el hecho de que se despierte en mitad de la noche y tuitee sobre mí, simplemente rezo por él y me da pena porque debe ser una vida muy, muy dura.

Trump y el Mes de la Historia Negra

P: La Casa Blanca está celebrando un evento en este momento para conmemorar el Mes de la Historia Negra. ¿Podría compartir su opinión sobre la relación del presidente con la comunidad negra?

R: Mire, creo que el presidente tiene una historia muy complicada con la comunidad negra desde hace mucho tiempo. Hablamos de alguien que ha sido demandado desde muy joven por su trato a los inquilinos negros. Hablamos de alguien que es uno de los impulsores del movimiento «birtherism». Hablamos de alguien que ahora se ha dedicado a intentar prohibir libros sobre historia negra, alguien que se ha dedicado a realizar el mayor ataque contra el desempleo de las mujeres negras en la historia de nuestra nación. Así que no sé qué ganará nadie con un evento de Donald Trump sobre historia negra.

2028

P: ¿Cree usted que el próximo candidato presidencial de ambos partidos podría surgir de este grupo de gobernadores?

R: Considero a los gobernadores, en muchos sentidos, la última línea de defensa, porque creo que nunca ha importado más quién es tu gobernador.

P: El país está muy polarizado. ¿Cómo podemos frenar la fiebre?

R: Te mantienes coherente con quien eres. Creo que si eres una persona o personalidad polarizadora, entonces simplemente eres así. Nunca me ha pasado eso.