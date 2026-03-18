Un hombre fue ejecutado por matar a una joven madre que llamó al 911 desde su coche pidiendo ayuda

Un hombre de Florida fue ejecutado el martes por la noche por la violación y el asesinato de una joven madre que llamó desesperadamente al 911 desde el teléfono celular de su atacante mientras estaba atada en su automóvil.

Michael Lee King, de 54 años, fue declarado muerto a las 18:13 horas tras recibir una inyección letal en la prisión estatal de Florida, cerca de Starke, según informaron las autoridades. Había sido condenado por asesinato en primer grado, agresión sexual y secuestro por el homicidio de Denise Amber Lee, de 21 años, ocurrido en enero de 2008.

Los registros judiciales muestran que la mujer se encontraba fuera de su casa en North Port con sus dos hijos —un niño pequeño y un bebé— cuando King pasó en coche, la vio y posteriormente la secuestró, dejando a los niños solos en casa.

Según los investigadores, King llevó a Lee a su casa, donde la ató y la violó. Más tarde ese mismo día, King fue a casa de su primo a pedirle prestada una linterna, una pala y una lata de gasolina, según la fiscalía. Mientras Lee estaba atada en el coche de King, logró alcanzar su teléfono móvil y llamar al 911, según consta en los registros. En la grabación de la llamada se la oye suplicar por su vida para poder volver a ver a su marido y a sus hijos.

Según las autoridades, King llevó a Lee a una zona remota de North Port, donde le disparó en la cara y la enterró. Poco después, un policía estatal detuvo a King porque su Chevrolet Camaro verde de 1994 coincidía con la descripción de otra llamada al 911. Una mujer había oído gritos provenientes del vehículo mientras estaba detenida en un semáforo y llamó a la policía para denunciar un posible secuestro de una menor.

Posteriormente, los investigadores recuperaron cabello y pertenencias de Lee de la casa y el vehículo de King, según informaron las autoridades.

Meses después del asesinato, la Legislatura de Florida aprobó por unanimidad la Ley Denise Amber Lee, que mejora la capacitación de los operadores del 911. La Fundación Denise Amber Lee, creada por el esposo de la víctima, Nathan Lee, continúa promoviendo la capacitación y concienciando a la población en todo el país.

La fundación afirmó que, además de la llamada al 911 realizada por la víctima, se hicieron al menos otras cuatro llamadas al 911 el día de su secuestro, incluida una de su marido y otras personas que presenciaron parte del crimen, pero que los fallos de comunicación y otros problemas impidieron que se enviara ayuda.

La semana pasada, el Tribunal Supremo de Florida denegó las apelaciones presentadas por King, cuyos abogados argumentaron que los funcionarios penitenciarios habían gestionado de forma deficiente los protocolos estatales de pena de muerte y que se le había negado el debido proceso al no tener acceso a ciertos registros.

El lunes, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó las últimas apelaciones de King sin hacer comentarios.

La ejecución de King fue la cuarta de este año en Florida y la séptima en total en 2026, incluyendo dos ejecuciones en Texas y una en Oklahoma.

Este año están programadas dos ejecuciones más en Florida. James Aren Duckett, un ex policía condenado por el asesinato de una niña de 11 años, será ejecutado el 31 de marzo, y Chadwick Scott Willacy el 21 de abril por el asesinato de una vecina que lo sorprendió robando en su casa durante su hora de almuerzo.

En Estados Unidos se registraron un total de 47 ejecuciones en 2025, incluyendo un récord de 19 ejecuciones el año pasado en Florida.

Según el Departamento de Correcciones, todas las ejecuciones en Florida se llevan a cabo mediante la inyección de un sedante, un paralizante y un fármaco que detiene el corazón.