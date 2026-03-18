Trump está dispuesto a aumentar las cámaras corporales para agentes migratorios

Trump, está dispuesto a aumentar el uso de cámaras corporales de los agentes migratorios para llegar a un acuerdo con los demócratas que permita financiar de nuevo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que está parcialmente cerrado desde el 14 de febrero por falta de fondos.

La Casa Blanca envió este martes una carta a las senadoras republicanas Susan Collins y Katie Britt en la que detalla una serie de concesiones que el Gobierno del republicano propone para facilitar la reapertura del DHS.

El aumento del uso de cámaras corporales, sin embargo, contempla una excepción para las operaciones encubiertas de los agentes del DHS.

En la carta, firmada por Tom Homan, el ‘zar de la frontera’ de la Casa Blanca, el Gobierno asegura también haber ofrecido limitar las acciones de control migratorio civil, cumplir y ampliar la supervisión del Congreso sobre centros de detención y exigir identificación visible de los agentes.

Aseguran que «la Administración ha trabajado de buena fe para lograr un acuerdo bipartidista» e instan a los demócratas a «dejar de poner en riesgo la seguridad del pueblo estadounidense y avanzar en la financiación completa del DHS».

Esta carta de la Casa Blanca llega después de que los demócratas del Senado enviaran su última propuesta de cambios en la aplicación de las leyes de inmigración.

La propuesta demócrata llegó después de semanas de negociaciones infructuosas.

El DHS no logró aprobar su financiación en la Cámara de Representantes por la tensión generada por la política migratoria del Gobierno de Trump.

Tras la muerte por disparos de agentes federales de dos ciudadanos estadounidenses en las protestas por las redadas migratorias en Minesota, los demócratas exigieron cambios en la legislación migratoria.

En concreto, piden que los agentes no puedan ocultar su identidad y que sean necesarias órdenes judiciales para detenciones o registros.

La Casa Blanca está «actualmente revisando» la oferta, dijo el funcionario. Pero el líder de la mayoría republicana del Senado, John Thune, explicó a los periodistas que la oferta «no cambió mucho de donde estábamos».

«Hay un montón de cosas ahí… que, en mi opinión, han supuesto concesiones importantes por parte de la Casa Blanca», dijo.

Las negociaciones siguen abiertas y si se lograra el acuerdo entre demócratas y conservadores reabriría el DHS, cuyo cierre ya está empezando a afectar a los ciudadanos con retrasos en algunos aeropuertos estadounidenses por la falta de personal de seguridad.