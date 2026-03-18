El equipo de Trump presiona a los medios: Cuenten la historia de la guerra como nosotros la vemos

Mediante sermones, reprimendas y amenazas directas, el presidente Donald Trump y sus asesores están aumentando la presión sobre los periodistas para que cubran la guerra en Oriente Medio de la manera que la administración desea.

El presidente republicano ha expresado su enfado en las redes sociales por noticias que no le gustan y ha reprendido a un periodista a bordo del Air Force One. El principal regulador de medios del gobierno ha advertido que las emisoras corren el riesgo de perder sus licencias si no se mantienen alejadas de las «noticias falsas». Trump y su secretario de Defensa, Pete Hegseth, han cuestionado el patriotismo de los medios de comunicación debido a sus reportajes.

Trump se ha quejado de la cobertura mediática de la guerra, tanto de forma específica como general. En una publicación en redes sociales, afirmó que los reportajes exageraron los daños sufridos por los aviones atacados por Irán en un aeropuerto de Arabia Saudita. Atacó a los «medios corruptos» por creerse los informes falsos generados por inteligencia artificial y creados por Irán, y dijo que los medios «odian informar» sobre el buen desempeño del ejército estadounidense.

Todas las administraciones presidenciales tienen problemas con la prensa; es la consecuencia natural del papel de vigilancia que desempeñan los periodistas en una sociedad democrática. Pero los incidentes de los últimos días revelan una hostilidad hacia la mera idea de ser cuestionado, de una manera que, según algunos, atenta contra la propia Primera Enmienda.

Un grupo polémico en el Air Force One

En una reunión con periodistas a bordo del Air Force One mientras regresaba a la Casa Blanca desde Florida el domingo por la noche, el presidente objetó una pregunta de Mariam Khan, de ABC News, sobre un mensaje de recaudación de fondos que utilizaba una fotografía tomada en la solemne ceremonia de traslado de los restos de militares estadounidenses que tuvo lugar la semana pasada.

Khan trabajaba como reportera de prensa en el avión, pero cuando le dijo a Trump que era de ABC, él respondió: “Creo que es quizás la organización de noticias más corrupta del planeta. Me parecen terribles”.

El presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, Brendan Carr, citó el mensaje de Trump en Truth Social sobre los aviones derribados en Arabia Saudita para advertir a los medios de comunicación que tengan cuidado con lo que informan.

«Las emisoras que difunden bulos y noticias falsas tienen ahora la oportunidad de rectificar antes de que venza su licencia», escribió Carr en X durante el fin de semana. «La ley es clara. Las emisoras deben actuar en beneficio del interés público y perderán su licencia si no lo hacen».

Durante décadas, las decisiones judiciales generalmente han favorecido a la prensa frente a los intentos del gobierno por regular el contenido que produce. Sin embargo, Carr afirmó que realizar cambios beneficia a los medios de comunicación tradicionales, ya que mucha gente no confía en ellos.

Sin embargo, su capacidad para realizar cambios es limitada.

La FCC no regula cadenas como CBS, NBC y ABC, aunque sí tiene la facultad de rechazar las licencias de las filiales individuales de dichas cadenas cuando vencen. Las cadenas de noticias por cable CNN, Fox News Channel y MS NOW no están bajo la jurisdicción de la FCC. El mensaje de Trump que Carr retuiteó solo mencionaba específicamente a The New York Times y The Wall Street Journal, y la FCC no tiene autoridad sobre los periódicos.

Según señaló el abogado especializado en la Primera Enmienda, Floyd Abrams, en una entrevista el lunes, castigar a una filial de televisión por una cobertura bélica a la que Carr se opone probablemente contravenga la ley.

“Los medios audiovisuales siempre corren un riesgo que los periódicos no corren. Pero, en esencia, están protegidos por la Primera Enmienda”, dijo Abrams, “y estas declaraciones del presidente me parecen una amenaza directa a los intereses y principios de la Primera Enmienda”.

Abrams afirmó que argumentaría que una cobertura bélica rigurosa es precisamente el tipo de trabajo de interés público que las cadenas de televisión deberían realizar para justificar sus licencias.

La intimidación podría ser el motivo de Carr. Y eso no significa necesariamente intimidar a un medio de comunicación para que modere su retórica, afirmó Barbara Starr, ex corresponsal de CNN en el Pentágono. «El riesgo reside en el clima que crean», dijo. «¿La gente tendrá miedo de hablar con los periodistas? Algunos lo tendrán, y eso es un asunto grave».

¿Qué tipo de información se espera de los medios de comunicación «patrióticos»?

Trump expresó en redes sociales su entusiasmo al ver que Carr investigaba las licencias de las «organizaciones de noticias sumamente corruptas y antipatrióticas». Sus esfuerzos fueron respaldados el lunes por los presentadores del influyente programa matutino «Fox & Friends» de Fox News Channel.

“El presidente ya ha dicho basta a esta cobertura, a la de otras cadenas que no dicen la verdad y que son tan negativas sobre lo que está pasando”, dijo Ainsley Earhardt de Fox, sin especificar a qué medios se refería. “Esta es una lucha por Estados Unidos, y todas las cadenas deben sumarse a ella”.

En su más reciente rueda de prensa en el Pentágono, Hegseth atacó específicamente a CNN. Bajo su administración, la mayoría de los medios de comunicación tradicionales fueron expulsados ​​de sus espacios habituales en la sala de prensa del Pentágono por negarse a acatar sus nuevas normas, que, según él, restringían su trabajo. A algunos reporteros de medios exiliados se les permite asistir a las ruedas de prensa, aunque Hegseth rara vez responde a sus preguntas. Sin explicación alguna, se ha prohibido la presencia de fotógrafos en las ruedas de prensa.

Hegseth afirmó que la noticia de CNN sobre la supuesta falta de preparación del gobierno ante los ataques iraníes contra el suministro mundial de petróleo era ridícula. Ofreció sus propias versiones de titulares que, según él, una prensa «patriótica» debería utilizar en pantalla.

“Cuanto antes David Ellison se haga cargo de esa cadena, mejor”, dijo Hegseth, refiriéndose al director de Paramount Global, cuya compañía se espera que adquiera CNN. La administración espera que esto se traduzca en una cobertura más favorable a Trump.

Mark Thompson, director ejecutivo de CNN, afirmó que la cadena respalda su trabajo. «Los políticos tienen un motivo obvio para afirmar que el periodismo que cuestiona sus decisiones es falso», declaró. «En CNN, nuestro único interés es decir la verdad a nuestra audiencia en Estados Unidos y en todo el mundo, y ninguna cantidad de insultos y amenazas políticas va a cambiar eso».

Starr, ahora retirada de su trabajo como reportera del Pentágono, dijo que ve a periodistas que constantemente publican noticias exclusivas a pesar del acceso limitado y la hostilidad hacia su trabajo bajo la administración actual.

“Siempre ha sido así”, afirmó. “El nivel de intimidación ha aumentado considerablemente y, en respuesta a ello, el compromiso con la Primera Enmienda y el periodismo de calidad se ha reforzado aún más”.