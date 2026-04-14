Moore no logra su objetivo de rediseñar el mapa de distritos electorales para favorecer a los demócratas

Los demócratas de Maryland han rechazado un intento de rediseñar el mapa de distritos congresionales del estado para impulsar las posibilidades de su partido en las elecciones de mitad de período, un revés para el gobernador Wes Moore, quien puso su influencia al servicio del intento de frenar la propia campaña de redistribución de distritos del presidente Donald Trump .

El plazo para la propuesta expiró oficialmente la noche del lunes, al concluir la sesión legislativa estatal, debido a desacuerdos internos entre los partidos. Finalmente, el Senado de Maryland dejó el proyecto de ley en comisión, ya que los demócratas, que controlan la cámara, temen que pueda resultar contraproducente ante la revisión judicial.

Se espera que la inusual redistribución de distritos electorales a mitad de década , que comenzó cuando Trump animó a Texas, estado controlado por los republicanos, a rediseñar su mapa el año pasado, continúe la próxima semana. Los republicanos quieren cambiar los límites de los distritos congresionales durante una sesión legislativa especial en Florida, mientras que los demócratas piden a los votantes que aprueben un referéndum de redistribución de distritos en Virginia.

Pero los demócratas no estarán en condiciones de obtener un escaño en Maryland, donde el mapa propuesto habría facilitado a los votantes la destitución del único representante republicano del estado en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Moore no estaba de acuerdo con otro poderoso demócrata de Maryland sobre los planes.

Moore, un posible candidato presidencial para 2028, dijo que no estaba de acuerdo con otro poderoso demócrata de Maryland, el presidente del Senado estatal, Bill Ferguson, sobre «lo que se necesita para poder asegurarnos de que estamos luchando» contra Trump.

“Para mí, esto no es un juego político”, dijo Moore en una entrevista con Associated Press. “No lo veo como un simple argumento político. Lo que veo es que creo que Donald Trump está intentando activamente manipular y cambiar las reglas de las elecciones de noviembre y posteriores porque sabe que no puede ganar con sus políticas”.

Ferguson afirmó que la redistribución de distritos podría costarles escaños a los demócratas en Maryland, ya que, en la inevitable batalla legal que se avecinaba, un tribunal podría ordenar un nuevo mapa aún menos favorable para el partido. Se mantuvo firme a pesar de la presión de Moore y del líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries.

Durante su intervención el jueves en la National Action Network en Nueva York, junto al reverendo Al Sharpton, Moore se quejó de que Trump estaba instando a algunos estados a rediseñar los mapas electorales para favorecer a los republicanos, mientras que a otros estados les decía que «se quedaran de brazos cruzados».

«No jueguen conmigo», dijo Moore. «Y si el resto del país va a tener esta conversación sobre la redistribución de distritos a mitad de década, entonces Maryland también debería hacerlo, y también todos los demás estados. Porque hasta que no se haga a nivel nacional, tenemos que asegurarnos de que no nos roben estas elecciones delante de nuestras narices y que este dolor no se vuelva permanente».

Pero si bien Moore nombró en noviembre un comité que propuso el nuevo mapa para Maryland, el gobernador no pudo convencer al Senado de Maryland, de mayoría demócrata, para que lo aprobara.

Cuando el tema se presentó ante la Asamblea General, controlada por los demócratas, el gobernador les dijo a los legisladores en enero que el estado necesitaba actuar para contrarrestar lo que él llamó «discriminación política» por parte de Trump en otros estados a costa de la representación negra en el Congreso.

Moore, el único gobernador negro en funciones del país, comparó la iniciativa de Trump para una redistribución de distritos electorales favorable a los republicanos con prácticas discriminatorias en materia de vivienda, afirmando que el presidente y sus aliados «están haciendo todo lo posible para silenciar las voces y tratar de eliminar el liderazgo negro —el liderazgo electo— en todo el país».

En Maryland, los demócratas superan en número a los republicanos en una proporción de 2 a 1 y ya cuentan con una ventaja de 7 a 1 en la delegación del estado en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, siendo el representante Andy Harris el único representante republicano.

La Cámara de Representantes de Maryland aprobó a principios de febrero una ley que incluía un nuevo mapa, pero la medida se topó con la oposición de Ferguson.

El senador señaló que un mapa electoral aprobado en 2021, que habría facilitado que Harris perdiera su escaño, fue declarado inconstitucional por un juez que lo calificó de «producto de una manipulación electoral partidista extrema». Maryland aprobó otro mapa en 2022 y las partes abandonaron su batalla legal.

Mientras tanto, aquí les presentamos un vistazo a lo que está sucediendo en otros estados este mes en los esfuerzos de redistribución de distritos electorales a mitad de la década:

Florida

El gobernador republicano Ron DeSantis ha programado una sesión especial para la próxima semana en la Legislatura, dominada por los republicanos, para rediseñar los distritos electorales del Congreso.

Actualmente, 20 de los 28 escaños del Congreso de Florida están en manos de los republicanos.

Los distritos electorales de Florida que se rediseñen para favorecer a los republicanos podrían tener grandes consecuencias para el plan de Trump de reformar los distritos en los estados gobernados por el Partido Republicano, lo que podría dar a los republicanos la oportunidad de ganar escaños adicionales en las elecciones de mitad de mandato y mantener el control de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que está muy dividida.

Virginia

Ya ha comenzado la votación anticipada para la enmienda constitucional que propone un nuevo mapa de distritos electorales para el Congreso en Virginia la próxima semana.

Tras una serie de cambios en la distribución de distritos electorales, los republicanos creen que pueden ganar nueve escaños más en la Cámara de Representantes de EE. UU. en Texas, Missouri, Carolina del Norte y Ohio, mientras que los demócratas piensan que pueden ganar seis escaños más en California y Utah. Virginia podría otorgar a los demócratas cuatro escaños adicionales.