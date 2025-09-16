Un comité de vacunas planea votar sobre las vacunas contra la COVID-19, la hepatitis B y la varicela

El nuevo comité asesor de vacunas del secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., se reúne esta semana y se esperan votaciones sobre si cambiar las recomendaciones sobre las vacunas contra el COVID-19, la hepatitis B y la varicela.

Se desconocen las preguntas exactas que se votarán el jueves y el viernes en Atlanta. Los funcionarios del Departamento de Salud y Servicios Humanos no respondieron de inmediato a las preguntas sobre la agenda recién publicada , aunque el departamento anunció el lunes cinco nombramientos adicionales para el comité.

Algunos expertos en salud pública están preocupados de que las votaciones, como mínimo, planteen nuevas preguntas injustificadas sobre las vacunas en las mentes de los padres.

Tal vez aún más importante sería una votación que restrinja a un programa gubernamental pagar vacunas para familias de bajos ingresos.

“Me estoy apretando el cinturón de seguridad”, dijo el Dr. William Schaffner, experto en vacunas de la Universidad de Vanderbilt.

El panel, el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización, formula recomendaciones al director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades ( CDC) sobre cómo utilizar las vacunas ya aprobadas. Los directores de los CDC casi siempre han aceptado estas recomendaciones, que son ampliamente atendidas por los médicos y sirven de guía para los programas de vacunación.

Kennedy, un destacado activista antivacunas antes de convertirse en el principal funcionario de salud del país, despidió a todo el panel de 17 miembros a principios de este año y lo reemplazó por un grupo que incluye varias voces antivacunas.

A continuación, un vistazo a las tres vacunas que se están discutiendo:

COVID-19

Antes de que Kennedy fuera secretario de Salud, el ACIP normalmente votaba en junio para reafirmar las recomendaciones de vacunas contra los virus respiratorios que enferman a millones de estadounidenses cada otoño e invierno.

En junio pasado, el ACIP de Kennedy votó para recomendar las vacunas contra la gripe para los estadounidenses, pero guardó silencio sobre las vacunas contra la COVID-19.

Antes de esa reunión, Kennedy anunció que eliminaría las vacunas contra la COVID-19 de las recomendaciones de los CDC para niños sanos y mujeres embarazadas. La medida fue duramente criticada por asociaciones de médicos y organizaciones de salud pública, y dio lugar a una demanda por parte de la Academia Americana de Pediatría y otros grupos.

Días después del anuncio de Kennedy, los funcionarios de los CDC indicaron que las familias aún podrían recibir la vacuna contra la COVID-19 de 2024-2025 para sus hijos, previa consulta con sus médicos. Esta aclaración significó que las vacunas seguirían estando cubiertas por el programa Vacunas para Niños del gobierno federal, que financia las vacunas para familias que carecen de recursos económicos o de un seguro médico adecuado. Actualmente, este programa es responsable de aproximadamente la mitad de las vacunaciones infantiles en Estados Unidos cada año.

Sin embargo, al igual que con las vacunas contra la gripe, cada otoño se lanzan nuevas formulaciones contra la COVID-19 para adaptarse a los cambios en las cepas circulantes. El comité aún no ha votado sobre si recomendar las vacunas contra la COVID-19 de esta temporada o si estas deberían estar cubiertas por el programa VFC.

Para complicar aún más el panorama, cuando la FDA autorizó el mes pasado las vacunas contra la COVID-19 de este otoño, la agencia tomó la inusual medida de limitar su uso a adultos jóvenes y niños sanos .

Si el ACIP simplemente sigue eso, y si no hay un lenguaje aclaratorio adicional por parte de los CDC, entonces «eso quitaría el acceso a aproximadamente la mitad de los niños de Estados Unidos», dijo el Dr. Sean O’Leary de la Academia Estadounidense de Pediatría.

El grupo de pediatras insta a que se continúe con la vacunación de todos los niños de 6 meses a 2 años.

Hepatitis B

La hepatitis B puede causar infecciones hepáticas graves. En adultos, el virus se transmite por vía sexual o al compartir agujas durante el consumo de drogas inyectables.

Pero el virus también puede transmitirse de una madre infectada a un bebé, y hasta un 90% de los bebés infectados desarrollan infecciones crónicas.

En 1981 se autorizó por primera vez en Estados Unidos una vacuna contra la hepatitis B. En 1991, el ACIP recomendó una dosis dentro de las 24 horas posteriores al nacimiento para todos los bebés médicamente estables que pesen al menos 4,4 libras (2 kilogramos).

Se hace hincapié en la vacunación infantil para las mujeres con hepatitis B o, fundamentalmente, para las que no se han realizado la prueba. Estudios han demostrado que las vacunas infantiles tienen una eficacia del 85% al ​​95% en la prevención de infecciones crónicas de hepatitis B.

Las vacunas contra la hepatitis B para recién nacidos se consideran un éxito, y ninguna investigación reciente revisada por pares muestra algún problema de seguridad al administrarles las vacunas a los niños en su primer día de vida, dijo Schaffner.

Pero los miembros del ACIP de Kennedy sugirieron en junio que querían revisar la orientación.

Schaffner señaló que los funcionarios de salud solían confiar en las pruebas de detección a las madres antes del nacimiento, pero que muchos casos pasaban inadvertidos.

“Hubo muchos fallos”, dijo. “Y por eso hubo transmisiones continuas de madre a hijo”.

vacuna triple vírica (MMRV)

La varicela alguna vez fue una molestia común en la infancia, que causaba picazón en la piel y fiebre.

Pero este virus altamente contagioso también puede causar complicaciones como infecciones cutáneas, inflamación cerebral y neumonía. Los casos graves son más comunes entre adolescentes y adultos que lo contraen por primera vez. El virus, llamado varicela, también puede reactivarse más adelante en la vida y causar la dolorosa enfermedad llamada herpes zóster.

El gobierno recomendó por primera vez que todos los niños recibieran la vacuna contra la varicela en 1995, lo que produjo un drástico descenso en los casos y las muertes.

En 2006, se autorizó una vacuna combinada MMRV (sarampión, paperas, rubéola y varicela). Inicialmente, los CDC recomendaron que médicos y padres usaran la vacuna combinada en lugar de las vacunas MMR y contra la varicela por separado.

Pero después de unos años, los estudios mostraron que los niños que recibieron la vacuna combinada desarrollaron con mayor frecuencia sarpullido, fiebre y, en casos raros, convulsiones después de la vacunación, en comparación con los niños que recibieron vacunas por separado.

En 2009, el ACIP cambió su recomendación , eliminando el lenguaje preferencial y diciendo que la inyección combinada o inyecciones separadas eran aceptables para la primera dosis.

Hoy en día, la mayoría de los pediatras sugieren dosis separadas para la primera dosis, pero administran la inyección combinada para la segunda dosis, dicen los expertos en pediatría.

Nuevamente, no hay evidencia nueva sobre los daños causados ​​por las vacunas MMRV, dijo O’Leary, de la AAP.

¿Por qué revisarlo ahora?

“Esta versión del ACIP es un esfuerzo orquestado para sembrar desconfianza en las vacunas”, dijo O’Leary.

El HHS anuncia nuevos miembros del comité

Mientras tanto, los funcionarios del HHS anunciaron el lunes cinco nuevos miembros del comité, lo que eleva la lista a 12.

Los nuevos miembros son:

— Hilary Blackburn, farmacéutica y podcaster que, según funcionarios del HHS, es directora de acceso y asequibilidad de medicamentos para AscensionRx.

— Dra. Evelyn Griffin, obstetra y ginecóloga con sede en Baton Rouge, Luisiana.

— Dr. Kirk Milhoan, cardiólogo pediátrico que, junto con su esposa, dirige una organización médica misionera llamada For Hearts and Souls. Compareció en una audiencia del Congreso en 2024 , donde afirmó que el aumento de enfermedades cardiovasculares en adolescentes mayores y adultos jóvenes debería atribuirse a las vacunas.

— Dr. Raymond Pollak, especialista en trasplantes con sede en Skokie, Illinois.

— Catherine Stein, investigadora de enfermedades de la Universidad Case Western Reserve. Durante la pandemia de COVID-19, colaboró ​​con un grupo antivacunas de Ohio y argumentó que los recuentos de casos eran inexactos y que el coronavirus no era tan peligroso como lo describían las autoridades sanitarias.