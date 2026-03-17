Un coche fue incendiado cerca del Monumento a Washington

Las actividades en el Monumento a Washington fueron suspendidas el martes por la mañana después de que una persona rociara gasolina sobre un automóvil y le prendiera fuego, según informó la Policía de Parques de Estados Unidos.

Los agentes detuvieron al individuo alrededor de las 9:10 de la mañana después de que presuntamente prendiera fuego cerca de Survey Lodge, próximo al Monumento a Washington. No se reportaron heridos ni daños materiales, salvo el del vehículo.

Mientras la Policía de Parques de EE. UU. investigaba, las operaciones en el Monumento a Washington fueron suspendidas. El monumento ya ha reabierto sus puertas.

La policía del parque indicó que el martes por la tarde no disponía de información adicional, incluyendo detalles sobre la persona detenida y si se presentarán cargos.