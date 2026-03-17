Buscan al sospechoso de tres tiroteos distintos

Según la policía estatal, un hombre armado abrió fuego contra tres conductores que circulaban por las autopistas del condado de Prince George, en Maryland, en un lapso de tres horas entre la noche del lunes y la madrugada del martes.

En un comunicado de prensa emitido el martes, la Policía Estatal de Maryland informó que solicita la ayuda del público para encontrar al sospechoso, descrito como un hombre negro, a quien se vio por última vez vistiendo una sudadera o camiseta oscura con pantalones de color claro y conduciendo un sedán rojo o granate, posiblemente un Dodge Challenger o Charger.

Los disparos tuvieron lugar entre las 22:30 del lunes y la 1:30 del martes, y uno de los tres conductores resultó herido por los disparos.

Según la policía estatal de Maryland, el tiroteo comenzó en la Ruta 5 de Maryland, a la altura de Allentown Road. Un conductor informó a la policía que su vehículo fue alcanzado por disparos en ese lugar alrededor de las 22:35. Nadie resultó herido.

Unos 15 minutos después, un conductor circulaba por la rampa de acceso desde la Ruta 5 de Maryland en dirección norte hacia el anillo exterior de la circunvalación Capital Beltway cuando un hombre apareció en el arcén derecho. Estaba parado junto al lado del conductor de un vehículo detenido en el arcén y disparó varias veces, impactando en el vehículo que pasaba, según informó la policía estatal. No se reportaron heridos en ese tiroteo.

El último tiroteo ocurrió poco antes de la 1:30 de la madrugada en los carriles en dirección sur de la circunvalación, a la altura de Ardwick Ardmore Road. Según la policía estatal, un conductor informó haber recibido un disparo a través de su vehículo y se dirigió por sus propios medios al hospital para recibir tratamiento.

La policía indicó que su investigación apunta a que los tiroteos están relacionados con el mismo sospechoso. Cualquier persona que tenga información debe comunicarse con la comisaría de la Policía Estatal de Maryland en College Park al 301-345-3101.