La AMA está sopesando una norma para prohibir la asistencia de Trump y funcionarios estadounidenses a eventos importantes

La idea suena descabellada, si no directamente imposible.

Los dirigentes de la Agencia Mundial Antidopaje están considerando la posibilidad de adoptar una norma que podría prohibir al presidente Donald Trump y a todos los funcionarios del gobierno estadounidense asistir a los principales eventos internacionales, incluso si estos se celebran en territorio estadounidense.

Algunos de los próximos eventos son de la más alta importancia: la Copa Mundial de este verano; los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028; los Juegos Olímpicos de Invierno en Utah en 2034.

Esta no es una lucha que haya elegido Trump, sino más bien una que está siendo emprendida por la propia AMA, que ha sido objeto de desaprobación bipartidista y prácticamente universal en el Congreso, en las administraciones de Trump y Biden y en las oficinas de la Agencia Antidopaje de Estados Unidos durante la mayor parte de esta década.

La propuesta, que figura en la agenda de la reunión del comité ejecutivo de la AMA del martes, es la maniobra más reciente y extrema en un intercambio de declaraciones, amenazas y enfrentamientos que se prolonga desde hace años entre todas las partes. Surge de la negativa del gobierno estadounidense a pagar sus cuotas anuales a la AMA.

Estados Unidos ha retenido un total de 7,3 millones de dólares entre 2024 y 2025 en protesta por la gestión de la AMA en varios asuntos a lo largo de los años, el más reciente de ellos, el de nadadores chinos a quienes se les permitió competir a pesar de haber dado positivo por una sustancia prohibida. La AMA aceptó la versión de los reguladores chinos de que los atletas se habían contaminado accidentalmente.

El portavoz de la AMA, James Fitzgerald, afirmó que la norma, de aprobarse, «no se aplicaría retroactivamente, por lo que la Copa Mundial, los Juegos de Los Ángeles y los Juegos de Salt Lake City no estarían incluidos». Sin embargo, la propuesta, de la cual The Associated Press obtuvo una copia, no incluye ninguna cláusula en ese sentido.

Fitzgerald no respondió a una serie de preguntas de seguimiento enviadas el lunes, incluida una que indagaba sobre cómo una norma que se está considerando para su aprobación este año no se aplicaría retroactivamente a eventos que aún no han tenido lugar. Fitzgerald sí afirmó la semana pasada que la decisión final no se tomaría hasta noviembre, después de la Copa del Mundo, aunque la correspondencia entre la AMA y los funcionarios europeos indicaba que la decisión podría llegar antes.

Aquí les mostramos cómo llegaron hasta aquí y cuál podría ser su próximo paso.

¿Qué es la AMA?

La AMA se creó en 1999 y se encargó de redactar las normas que regían la lucha contra el dopaje en el deporte y de asegurarse de que se aplicaran correctamente.

En los últimos años, con la aparición de escándalos de dopaje más preocupantes y complejos , la AMA se ha involucrado más en la investigación de las acusaciones de dopaje, una función que hasta ahora había sido desempeñada en gran medida por las decenas de organizaciones que supervisan el uso de sustancias para mejorar el rendimiento en determinados países y deportes.

La financiación de la AMA proviene a partes iguales de dos fuentes: los gobiernos de los países que participan en el movimiento olímpico y el Comité Olímpico Internacional. Los representantes en los principales órganos de decisión de la AMA suelen estar divididos equitativamente entre el deporte y el gobierno.

¿Qué le da a la AMA el poder de prohibir la entrada a Trump?

Para enviar equipos a grandes eventos internacionales, como los Juegos Olímpicos y la Copa del Mundo, es necesario que todos los implicados se comprometan a cumplir las normas de la AMA, ya sean directamente relacionadas con el dopaje o con cuestiones administrativas, como las que abarca la última propuesta.

Las organizaciones deportivas —por ejemplo, el COI y los organismos rectores de los distintos deportes— se consideran “signatarias” del código de la AMA.

Los gobiernos están vinculados a la AMA como parte de un acuerdo que firman con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Al igual que las organizaciones deportivas, el acuerdo con la UNESCO incluye que los gobiernos se comprometan a pagar cuotas y a seguir las normas de la AMA.

¿Podría la AMA realmente impedir que Trump asistiera a un evento en su propio país?

Es difícil entender cómo. Rahul Gupta, el zar antidrogas durante la administración Biden, que fue tan crítico con la AMA como lo es su sucesora, Sara Carter, calificó la idea de «ridícula».

Gupta afirmó que esto no se debe solo a que sería logísticamente imposible restringir los desplazamientos del presidente estadounidense, sino también a que enviaría un mensaje equivocado al país anfitrión, que supervisa los juegos y garantiza que se realicen las inversiones adecuadas en seguridad, sedes y demás infraestructura.

“Esa es responsabilidad del gobierno, no tanto de la AMA”, dijo Gupta. “Está claro que si la AMA intenta promover un sistema basado en reglas que interfiera con un gobierno, especialmente con el gobierno anfitrión, eso sería motivo de preocupación para cualquier gobierno”.

La gente de Trump no está contenta con esto. ¿Y qué opinan los demás políticos estadounidenses?

Aunque Trump no se ha pronunciado específicamente sobre este tema, Carter, su asesor antidrogas, afirmó que el gobierno estadounidense «seguirá manteniéndose firme en su exigencia de rendición de cuentas y transparencia por parte de la AMA para garantizar una competencia justa en el deporte».

La AMA ha logrado, de forma excepcional, unir a políticos de ambos partidos. Un proyecto de ley que adoptaba la Ley Rodchenkov, contra el dopaje , a la que la AMA se oponía firmemente en sus partes clave, fue aprobado sin ningún voto en contra en el Congreso hace seis años.

Los intentos más recientes de exigir responsabilidades a la AMA, que resultaron en la retención de las cuotas, han recibido apoyo bipartidista en ambas cámaras del Congreso.

Tras las últimas noticias, la senadora Marsha Blackburn, republicana por Tennessee, declaró en las redes sociales que la propuesta era «una prueba más de que estamos haciendo lo correcto al exigir rendición de cuentas y retirar la financiación a la AMA».

¿Cuál es el motivo de la AMA para proponer dicha norma?

La AMA cuenta con un presupuesto de alrededor de 57,5 ​​millones de dólares, y la parte correspondiente a Estados Unidos es significativa, aunque no es el único pago que ha desaparecido a lo largo de los años. Un análisis de los pagos de cuotas, obtenido por la AP, reveló que solo el 49% de los países africanos habían pagado sus cuotas a la AMA para 2025.

Pero ningún país ha sido más crítico con la AMA que Estados Unidos, que desde 2020 barajó la idea de retener las cuotas y finalmente la llevó a cabo hace dos años.

La AMA afirma que esta idea «no es nada nuevo». ¿Qué significa eso?

Eso es cierto.

La AMA lleva analizando esta idea desde 2020, aproximadamente cuando las amenazas de Estados Unidos empezaron a hacerse más fuertes. En 2024, la idea llegó al comité ejecutivo. Gupta formaba parte de ese comité entonces y lideró la iniciativa para rechazarla. Estados Unidos ya no tiene representante en el comité ejecutivo.

¿Por qué surge este tema ahora?

La AMA no ha dado respuestas a esta pregunta, aparte de decir que la regla no se aplicaría «retroactivamente» y que la Copa del Mundo y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles y Utah no se verían afectados.

La AMA afirma que la próxima reunión de su junta directiva —el grupo que tendría que adoptar formalmente cualquier recomendación aprobada por el comité ejecutivo— no tendrá lugar hasta noviembre, cuatro meses después de que finalice la Copa del Mundo.

Sin embargo, en una sesión de preguntas y respuestas con funcionarios europeos sobre la norma, de la cual la AP obtuvo una copia, la AMA les comunicó que dicha norma «podría implementarse sin la debida demora».

Si ya ha sido rechazado una vez, ¿por qué intentarlo de nuevo?

Los europeos le hicieron la misma pregunta a la AMA. El futuro de la regla se había delegado a un «grupo de discusión» de la AMA que debía informar al comité ejecutivo, pero aún no lo ha hecho.

La respuesta de la AMA indicó que los problemas legales relacionados con la imposición de multas a los países que no pagan sus cuotas se han resuelto (se han eliminado las multas).

“En las últimas reuniones del Grupo de Discusión se lograron pocos avances significativos y, en vista de lo anterior, no hay razón para no llevar este asunto al Comité Ejecutivo como órgano decisorio de la AMA”, decía el comunicado.