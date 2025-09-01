Un bombero recibe un disparo mientras responde a una llamada de alarma de incendio

Un bombero de Carolina del Norte recibió un disparo mientras respondía a una llamada de alarma de incendio el lunes por la mañana en Ellerbe, según la Oficina del Sheriff del Condado de Richmond y la Oficina de Investigaciones del Estado de Carolina del Norte.

Un camión de bomberos y un bombero en un vehículo particular acudieron al lugar, donde recibieron disparos y un bombero resultó herido. Los agentes acudieron y detuvieron a un sospechoso. El bombero herido fue trasladado en helicóptero a un centro de traumatología de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill.

El sospechoso está acusado de dos cargos de agresión a personal de emergencia con arma de fuego y un cargo de agresión con arma letal con intención de matar o causar lesiones graves. Se solicitó la intervención de la Oficina Estatal de Investigaciones (SBI). Hasta el lunes por la tarde, seguían recogiendo pruebas en el lugar de los hechos y no habían emitido comentarios sobre el posible motivo.