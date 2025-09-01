Un tucán famoso en TikTok es rescatado por bomberos del condado de Arlington

Un tucán famoso de TikTok fue rescatado por los bomberos del condado de Arlington, Virginia, después de quedar atrapado en un espacio reducido dentro de su casa durante el fin de semana festivo.

En lo que el Departamento de Bomberos del Condado de Arlington describió como un “rescate inusual”, los bomberos fueron llamados para sacar al ave exótica de detrás de un electrodoméstico el domingo.

«Gracias a la rápida y cuidadosa labor de nuestros bomberos, Chester fue rescatado sano y salvo», escribió el departamento de bomberos en redes sociales . «¡No es la típica llamada T105! ¡Excelente trabajo de todos los involucrados!»

En una publicación dirigida a los 800.000 seguidores de Chester el tucán en TikTok, Maria Stagliano dijo que llamó a los bomberos para pedir ayuda para recuperar a su mascota después de que quedara atrapada debajo de los gabinetes de su cocina.

Todo comenzó cuando Chester se cayó en el inodoro de Stagliano, dijo el dueño de la mascota.

En su prisa por lavar al tucán, se escapó después del baño y pasó por un agujero junto al lavavajillas que conducía a un espacio muerto.

Allí se quedó mientras Stagliano trabajaba para conseguir refuerzos.

Stagliano dijo que los bomberos llegaron a los 8 minutos de su pedido de ayuda y liberaron a Chester, un tucán aracari de orejas castañas.