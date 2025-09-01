Trump planea un fuerte impuesto a los medicamentos importados

El presidente Donald Trump ha impuesto aranceles a productos de casi todos los países del mundo. Ha puesto la mira en importaciones específicas, como automóviles, acero y aluminio.

Pero aún no ha terminado.

Trump ha prometido imponer fuertes impuestos a la importación de productos farmacéuticos, una categoría de productos que, en gran medida, se ha salvado de su guerra comercial. De hecho, durante décadas, la mayoría de los medicamentos importados han podido entrar a Estados Unidos libres de aranceles.

Eso está empezando a cambiar. Los líderes estadounidenses y europeos detallaron recientemente un acuerdo comercial que incluye un arancel del 15 % sobre algunos productos europeos que entran en Estados Unidos, incluidos los productos farmacéuticos. Trump amenaza con imponer aranceles del 200 % adicionales a los medicamentos fabricados en otros países.

«Conmoción y asombro», así describe Maytee Pereira, de la firma de consultoría fiscal PwC, los planes de Trump para las farmacéuticas. «Esta es una industria que está pasando de cero aranceles a un potencial del 200%».

Trump ha prometido a los estadounidenses que reducirá el costo de sus medicamentos . Pero imponer aranceles farmacéuticos elevados podría provocar lo contrario y perturbar las complejas cadenas de suministro, expulsar del mercado estadounidense los medicamentos genéricos baratos fabricados en el extranjero y generar escasez.

“Un arancel perjudicaría más a los consumidores, ya que sentirían el efecto inflacionario… directamente al pagar las recetas en la farmacia e indirectamente a través de primas de seguro más altas”, escribió Diederik Stadig, economista de salud de la firma de servicios financieros ING, en un comentario el mes pasado, y agregó que los hogares con menores ingresos y los ancianos sentirían el mayor impacto.

La amenaza surge en un momento en que Trump también presiona a las farmacéuticas para que bajen los precios en Estados Unidos. Recientemente envió cartas a varias compañías instándolas a desarrollar un plan para empezar a ofrecer aquí el llamado precio de nación más favorecida.

Pero Trump ha dicho que retrasaría los aranceles por un año o un año y medio, dando a las empresas la oportunidad de almacenar medicamentos y trasladar la fabricación a Estados Unidos, algo que algunas ya han comenzado a hacer.

El analista de Leerink Partners, David Risinger, dijo en una nota del 29 de julio que la mayoría de los fabricantes de medicamentos ya han aumentado las importaciones de productos farmacéuticos y pueden tener entre seis y 18 meses de inventario en los EE. UU.

David Windley, analista de Jefferies, dijo en una nota de investigación reciente que los aranceles que no entran en vigor hasta la segunda mitad de 2026 podrían no sentirse hasta 2027 o 2028 debido al acaparamiento.

Además, muchos analistas sospechan que Trump aceptará un arancel muy inferior al 200%. También están a la espera de ver si alguna política arancelaria incluye una exención para ciertos productos, como los medicamentos genéricos de bajo margen.

Aun así, dice Stadig, incluso un impuesto del 25% aumentaría gradualmente los precios de los medicamentos en Estados Unidos entre un 10% y un 14% a medida que disminuyen las reservas.

En las últimas décadas, las farmacéuticas han trasladado muchas operaciones al extranjero para aprovechar los menores costos en China e India y las exenciones fiscales en Irlanda y Suiza. Como resultado, el déficit comercial estadounidense en productos medicinales y farmacéuticos es considerable: casi 150 000 millones de dólares el año pasado.

La experiencia de la COVID-19 –cuando los países estaban desesperados por aferrarse a sus propios medicamentos y suministros médicos– subrayó los peligros de depender de países extranjeros en una crisis, especialmente cuando un proveedor clave es China, el rival geopolítico de Estados Unidos.

En abril, el gobierno comenzó a investigar cómo la importación de medicamentos e ingredientes farmacéuticos afecta la seguridad nacional. El artículo 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962 permite al presidente imponer aranceles por razones de seguridad nacional.

Marta Wosińska, analista de políticas sanitarias del Brookings Institution, afirma que los aranceles desempeñan un papel en la protección de los suministros médicos estadounidenses. Señaló que el gobierno de Biden logró gravar con éxito las jeringas extranjeras cuando las importaciones chinas baratas amenazaron con llevar a la quiebra a los productores estadounidenses.

Trump tiene ideas más grandes: quiere traer las fábricas farmacéuticas de regreso a Estados Unidos y señala que los medicamentos fabricados en ese país no enfrentarán sus aranceles.

Las compañías farmacéuticas ya están invirtiendo en Estados Unidos.

La farmacéutica suiza Roche anunció en abril que invertirá 50 000 millones de dólares en la expansión de sus operaciones en Estados Unidos. Johnson & Johnson invertirá 55 000 millones de dólares en Estados Unidos durante los próximos cuatro años. Su director ejecutivo, Joaquín Duato, declaró recientemente que la compañía aspira a suministrar medicamentos al mercado estadounidense íntegramente desde sus plantas ubicadas allí.

Pero construir una fábrica farmacéutica en Estados Unidos desde cero es caro y puede llevar varios años.

Y construir en EE. UU. no necesariamente protegería a una farmacéutica de los aranceles de Trump, sobre todo si los impuestos se aplicaran a los ingredientes importados utilizados en el medicamento. Jacob Jensen, analista de política comercial del American Action Forum, un grupo de derecha, señala que «el 97 % de los antibióticos, el 92 % de los antivirales y el 83 % de los medicamentos genéricos más populares contienen al menos un ingrediente activo fabricado en el extranjero».

“La única manera de protegerse verdaderamente de los aranceles sería construir la cadena de suministro de extremo a extremo en Estados Unidos”, dijo Pereira.

Las compañías farmacéuticas de marca tienen amplios márgenes de ganancia que les brindan flexibilidad para realizar inversiones y absorber costos a medida que comienzan los aranceles de Trump. Los fabricantes de medicamentos genéricos no.

Algunos podrían optar por abandonar el mercado estadounidense en lugar de pagar aranceles. Esto podría resultar disruptivo: los genéricos representan el 92 % de las recetas de farmacias minoristas y de venta por correo en EE. UU.

Una pausa en la producción en una fábrica de la India hace un par de años provocó una escasez de quimioterapia que interrumpió la atención oncológica. «Esos mercados no son muy resilientes», afirmó Wosińska, de Brookings. «Si hay una crisis, les cuesta recuperarse».

Ella sostiene que es poco probable que los aranceles por sí solos convenzan a los fabricantes de medicamentos genéricos a construir fábricas en Estados Unidos: probablemente necesitarían financiación gubernamental.

“En un mundo ideal, fabricaríamos todo lo importante solo en Estados Unidos”, dijo Wosińska. “Pero cuesta mucho dinero… Hemos deslocalizado gran parte de nuestras cadenas de suministro porque queremos medicamentos baratos. Si queremos revertir esto, tendríamos que rediseñar nuestro sistema… ¿Cuánto estamos dispuestos a gastar?”