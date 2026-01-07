Un agente dispara a un hombre armado en el estacionamiento de Walmart

Un hombre sospechoso de intentar robar un banco recibió un disparo de un agente de la Oficina del Sheriff del Condado de Loudoun en un estacionamiento de Leesburg el martes, según las autoridades.

El tiroteo ocurrió en el estacionamiento de un Walmart en Leesburg cuando la policía intentó acercarse a un hombre presuntamente armado alrededor de las 11:40 a. m.

Según la oficina del sheriff , el hombre que resultó herido intentó robar el Bank of America en Dulles Crossing el lunes.

Los detectives, agentes y agentes especiales del FBI del condado de Loudoun encontraron al hombre en el estacionamiento de un centro comercial en la cuadra 1900 de Compass Creek Parkway.

Cuando los agentes se detuvieron detrás del vehículo del hombre, éste salió del coche con un arma, según la oficina del sheriff.

Los agentes dispararon a un hombre, que no ha sido identificado públicamente.

Un portavoz de la oficina del sheriff dijo que el hombre fue llevado a un hospital, pero no ofreció detalles sobre su condición.

«Nunca queremos estar en una situación en la que tengamos que dispararle a nadie», dijo el sheriff Mike Chapman durante una conferencia de prensa. «Está en una zona muy poblada; por suerte, estábamos en la parte trasera del estacionamiento».

El tiroteo ocurrió lejos de la entrada de la tienda, donde Chapman dijo que hay más tráfico peatonal.

Ningún agente resultó herido durante el tiroteo, según la oficina del sheriff.

Las autoridades han pedido a la población que evite la zona mientras se lleva a cabo una investigación en la cuadra 1900 de Compass Creek Parkway. La Fiscalía del Condado de Loudoun investigará el tiroteo.

Los agentes informaron que el sospechoso amenazó con usar explosivos durante el intento de robo. Las autoridades registraron el edificio y las zonas aledañas y determinaron que era seguro.

“Pasó una nota, no hubo respuesta, salió del banco y se fue sin dinero”, dijo Chapman.