Trump dice que a sus votantes les encantó el ataque en Venezuela

Han pasado apenas unos días desde que una audaz redada estadounidense sacó a Nicolás Maduro de una base militar venezolana y lo llevó rápidamente a una prisión de Brooklyn, pero Aaron Tobin, partidario de Trump del área de Detroit, ya puede ver todo esto en la pantalla grande.

Será tema de películas durante años, predice. «Estoy encantado». Muchos otros que votaron por el presidente Donald Trump y hablaron con The Associated Press sobre la redada también aplauden, al menos por ahora.

La captura del líder autoritario de Venezuela y su esposa ha obligado a la coalición “Make America Great Again” a hacer otro ajuste de cuentas, ya sacudida por el manejo de los archivos de Jeffrey Epstein por parte de la administración Trump y presionada por el aumento de las primas de los seguros de salud y los costos de vida.

Trump prometió a sus votantes que «América Primero» se opondría a más intromisiones extranjeras. En cambio, intervino con fuerza y ​​sin la aprobación del Congreso en una nueva frontera, una capital sudamericana tan alejada de Washington que Google Maps indica que «parece imposible llegar».

La película de acción geopolítica que Tobin imagina apenas comienza, antes de que surjan de golpe todas las complejidades de derrocar a un gobierno extranjero por decreto presidencial estadounidense. Las fuerzas estadounidenses entraron y salieron con rapidez. Pero ¿qué sucede después?

Trump encuentra apoyo temprano pero no infinito

Al principio, la reacción de los republicanos del Congreso y del electorado principal de Trump fue cautelosa, en contraste con su alboroto por el episodio de Epstein o las tensiones que recorren la política republicana por los subsidios al seguro de salud ahora vencidos.

En ese contexto, los votantes de Trump entrevistados por periodistas de AP en todo el país elogiaron la operación y expresaron su confianza en la trayectoria de Trump. Pero no siempre una fe ilimitada. No todos respaldaron la afirmación de Trump de que quienes votaron por él estaban «entusiasmados». Dijeron: «Esto es por lo que votamos».

«Hasta ahora lo apoyo», declaró Paul Bonner, de 67 años, a AP mientras visitaba una tienda de artículos de Trump en Bensalem, Pensilvania. «Hasta que cometa un error, lo apoyo».

La aparente voluntad de Trump de seguir involucrado en Venezuela y su retórica cada vez más intensa sobre la expansión del poder estadounidense en otras partes del hemisferio están poniendo nerviosos a algunos de sus partidarios más acérrimos.

No todos están tomando palomitas todavía.

En Mississippi, un votante de Trump en conflicto

Chase Lewis, de 24 años y residente de Filadelfia, Misisipi, dijo que la medida lo tomó por sorpresa y que aún no está seguro de si la apoya. «Es bueno que finalmente se hayan liberado de esa dictadura», dijo sobre los venezolanos, «pero no sé cuánto nos va a costar».

Añadió: «No quiero que mis amigos que ahora mismo están sirviendo se vean arrastrados a una guerra por meternos en los asuntos de Venezuela». Señaló que Trump había hecho campaña contra el inicio de nuevas guerras. «Según cómo se mire», dijo, «esto fue un acto de guerra».

Lewis, un aprendiz de electricista que dejó su trabajo de repartidor porque necesitaba ganar más dinero, dijo que quiere que la administración Trump se centre en reducir los costos para jóvenes como él. También quiere que el presidente mejore la vida de los veteranos y le preocupa hundir al país en más conflictos.

En Colorado, aplausos y cautela de los votantes de Trump

Para Travis García, votante de Trump, apoyado en su camioneta roja en una fría tarde en Castle Rock, Colorado, es pan comido. «Claro que me alegraré de que hayan capturado a un dictador que nos envía drogas constantemente», dijo. «Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hará?».

El hombre de 45 años, que trabaja en remodelaciones, dijo que la operación refuerza la estatura de Trump como «un hombre poderoso que cumple su palabra y no va a ser tímido ni reservado ni dejará que otros países impongan las reglas».

Mary Lussier, de 48 años, azafata de Larkspur, estaba tan sorprendida por el éxito de la misión en Venezuela que aceptaría más operaciones similares. Recordó videos de venezolanos celebrando con lágrimas la destitución de Maduro y dijo que menos líderes malos «harían del mundo un lugar un poco menos malo».

Aun así, Lussier no querría que los soldados estadounidenses quedaran atrapados en un conflicto prolongado, y gran parte de su admiración por la operación dependía menos de los posibles beneficios para Estados Unidos que de la fluida eficiencia y la bravuconería de los atacantes.

Afuera de un supermercado Safeway en Castle Rock, Patrick McCans, de 66 años, dijo delicadamente que la intervención de Trump fue “un poco contraria a lo que propuso en su campaña”.

«Me gustaría ver una forma más diplomática de lograr el cambio», dijo el ingeniero jubilado. Aun así, añadió, reflexionando un momento, «creo que en este caso podría haber estado justificado».

En lugar de jugar a la pelota, Maduro estaba “jugando al gallina con Trump, y a Trump no le gusta la gallina”, dijo, riendo debajo de una gorra de béisbol de los Baltimore Ravens.

Los partidarios de Trump en Colorado entrevistados por AP aplaudieron la fluidez y la «clase» de la operación militar, como la describió uno de ellos. Sin embargo, ese apoyo podría flaquear si Estados Unidos se ve arrastrado a un conflicto más prolongado, algo que ninguno de ellos apoyaría.

Pocos mencionaron los planes de Trump para el petróleo de Venezuela, pero pensaron que la remoción de Maduro beneficiaría a los ciudadanos y frenaría el tráfico de drogas y la inmigración a Estados Unidos.

Desde Pensilvania: ¡Buena suerte a Maduro!

En el restaurante Golden Dawn de Levittown, Pensilvania, Ron Soto, de 88 años, expresó su fe incondicional en la capacidad del presidente para gestionar el futuro. Este conductor de camión con remolque jubilado visita el restaurante con frecuencia para reunirse con amigos, tomar un café y charlar.

Maduro es un «hombre terrible», dijo. Pero ¿deberían las fuerzas estadounidenses ir a otros países, como Cuba, como hicieron en Venezuela? «No creo que tengan que hacerlo», dijo. «Porque él (Trump) les infundió miedo».

En cuanto al comentario de Trump en un momento dado de que su administración «gobernaría» Venezuela, Soto dijo que el presidente «enderezará ese país y lo convertirá en una democracia si puede. No sé si pueda».

En el centro comercial Neshaminy, en Bensalem, el bombero retirado Kevin Carey, de 62 años, se manifestó a favor de lo que hizo Trump, pero consciente de los riesgos.

«No diría que estoy emocionado, pero soy cautelosamente optimista», dijo. Carey recordó la toma de rehenes estadounidenses por parte de revolucionarios iraníes en 1979 como un indicio de lo que podría suceder si el conflicto se intensifica. Pero «creo que tomará todas las medidas necesarias para evitarlo», dijo sobre Trump.

Ante cualquier futura intervención extranjera, Carey estalló en risas cuando dijo: “¡Quiere que Groenlandia sea parte de Estados Unidos!”.

En la tienda de artículos de Trump donde Bonner compraba, se exhiben pancartas y otros artículos que proclaman «Trump 2028». Trump tiene prohibido por constitución postularse en 2028.

«Sé que no puede postularse a la presidencia» en 2028, dijo Bonner, trabajador de una empresa de propano. Aun así, quería un cartel para el jardín «solo para irritar a la gente», pero no lo encontró.

La contundente operación militar lo dejó claramente impresionado. «Entraron y salieron, hicieron lo que tenían que hacer», dijo. De Maduro, dijo: «Es un enemigo de Estados Unidos, así que apoyo a Trump al 100%».

Afirmación desde el Medio Oeste

Al salir de un Walmart en Martinsville, Indiana, Mark Edward Miller, de 75 años y residente de la cercana Mooresville, dijo que lo único que le sorprendió de la intervención de Trump fue que no se filtrara con antelación. El votante habitual de Trump era especialista en mantenimiento de aeronaves de la Fuerza Aérea antes de jubilarse.

«No siento que realmente se haya apoderado de un país», dijo Miller. «Creo que está haciendo exactamente lo que nuestro país debería hacer: apoyar, especialmente en nuestro hemisferio, a los gobiernos que nos son amigos» y desafiar a los que nos son hostiles.

Tobin, el hombre de Michigan que ve un futuro cinematográfico para la redada, no sólo aprobó la operación sino que quiere más.

«Sobre todo si tuvieron tanto éxito como este último, donde no perdimos tropas, aviones ni barcos», dijo Tobin durante una visita a la sede del Partido Republicano en el condado de Oakland, donde estaba rodeado de recuerdos de Trump y del Partido Republicano. «Estoy emocionado y sorprendido» por lo sucedido.

“Cuba está muy nerviosa ahora mismo”, dijo. “Y el pueblo cubano está sufriendo enormemente por su terrible situación y su economía. Irán podría ser el siguiente”.

Este votante de Trump en tres ocasiones es un miembro activo del Partido Republicano local, instructor certificado de armas de fuego y líder de un grupo ciclista en su ciudad natal, Oak Park, Michigan.

Su conclusión: «El presidente Trump no habla a la ligera. Si dice que va a hacer algo, lo hace».