Michael Reagan, el hijo mayor del presidente Ronald Reagan, muere a los 80 años

Michael Reagan, hijo mayor del presidente Ronald Reagan y comentarista conservador, falleció. Tenía 80 años.

La Fundación e Instituto Presidencial Ronald Reagan anunció su muerte en una publicación en la plataforma social X el martes, llamándolo «un firme guardián del legado de su padre».

“Michael Reagan vivió una vida marcada por la convicción, el propósito y una devoción constante a los ideales del presidente Reagan”, afirmó la fundación.

Su causa de muerte no fue anunciada inmediatamente.

Reagan colaboraba con la cadena de televisión conservadora Newsmax y era conocido por su programa de radio, “The Michael Reagan Show”.