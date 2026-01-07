Últimas Noticias:
Michael Reagan, el hijo mayor del presidente Ronald Reagan, muere a los 80 años

    • Michael Reagan, hijo mayor del presidente Ronald Reagan y comentarista conservador, falleció. Tenía 80 años.

    La Fundación e Instituto Presidencial Ronald Reagan anunció su muerte en una publicación en la plataforma social X el martes, llamándolo «un firme guardián del legado de su padre».

     

    “Michael Reagan vivió una vida marcada por la convicción, el propósito y una devoción constante a los ideales del presidente Reagan”, afirmó la fundación.

     

    Su causa de muerte no fue anunciada inmediatamente.

     

    Reagan colaboraba con la cadena de televisión conservadora Newsmax y era conocido por su programa de radio, “The Michael Reagan Show”.