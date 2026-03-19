Un adolescente migrante muere en una cárcel donde se encontraba detenido por el ICE

Un migrante mexicano de 19 años murió en una cárcel del condado de Florida que albergaba a inmigrantes detenidos, según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

Según el ICE, Royer Perez-Jimenez “murió por presunto suicidio”, aunque la causa oficial de su muerte sigue bajo investigación.

La muerte de Pérez-Jiménez el lunes es la número 46 reportada bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas desde el inicio de la administración del presidente Donald Trump en enero de 2025, según el recuento de Associated Press.

Pérez-Jiménez es la segunda persona que muere bajo custodia del ICE esta semana, después de que un inmigrante afgano —cuya familia dijo que había sido evacuado de su país tras trabajar durante años con las fuerzas estadounidenses— falleciera en un hospital de Texas tras ser detenido por las autoridades de inmigración.

Desde principios de 2026, 13 inmigrantes han muerto bajo custodia del ICE. Pérez-Jiménez es el detenido más joven que ha fallecido bajo custodia del ICE desde el inicio del segundo mandato de Trump.

La Oficina del Médico Forense del Distrito 21 no respondió a la solicitud de la AP para obtener el informe de la autopsia. La fiscalía de Florida remitió todas las solicitudes de información al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y a la Fiscalía General de Estados Unidos.

La muerte de Pérez-Jiménez provocó la condena dentro de la comunidad inmigrante.

“El sistema de detención de inmigrantes priva a las personas de su libertad, las aísla de sus seres queridos y las somete a condiciones pésimas”, dijo Carly Pérez Fernández, directora de comunicaciones de Detention Watch Network, una coalición nacional que aboga contra la detención de inmigrantes.

El ICE informó que un agente encontró a Pérez-Jiménez inconsciente y sin responder a estímulos a las 2:34 de la madrugada del lunes en el Centro de Detención del Condado de Glades en Moore Haven, una instalación que la administración del presidente Joe Biden clausuró y la administración Trump reabrió. Moore Haven se encuentra a unos 88,5 kilómetros (55 millas) al noreste de Fort Myers.

Según ICE, los agentes que encontraron a Pérez-Jiménez llamaron inmediatamente a emergencias médicas en la residencia estudiantil, y el personal comenzó a practicarle reanimación cardiopulmonar. Dos paramédicos llegaron unos minutos después y constataron que Pérez-Jiménez no tenía pulso, antes de la llegada de los bomberos, quienes iniciaron las maniobras de reanimación.

Según el ICE, Pérez-Jiménez fue declarado muerto a las 2:51 de la madrugada, 17 minutos después de haber sido hallado sin vida.

El adolescente mexicano fue arrestado el 22 de enero por agentes del sheriff del condado de Volusia, una zona rural ubicada en el centro-este de Florida, y acusado de un delito grave por suplantación de identidad y resistencia a la autoridad, según el ICE. Un mes después, fue puesto bajo custodia del ICE.

La agencia AP solicitó a la Oficina del Sheriff del Condado de Volusia el informe de arresto de Royer Pérez-Jiménez, proporcionando el nombre completo que figuraba en el comunicado de prensa del ICE y la fecha del arresto. La Oficina del Sheriff del Condado de Volusia respondió que había consultado su sistema y que Pérez-Jiménez no aparecía en él.

Florida es uno de los estados que más se alinea con la administración Trump en materia de inmigración y alberga algunos de los centros de detención de inmigrantes más conocidos, como el Centro de Detención del Sur de Florida, también conocido como Alligator Alcatraz , y el Centro de Procesamiento de Servicios Krome North. Algunos detenidos han denunciado haber encontrado gusanos en su comida, inodoros que no funcionan y aguas residuales desbordadas.

La detención prolongada se ha vuelto más común en todo el país durante el mandato actual de Trump. Esto se debe en parte a una nueva política que, por lo general, prohíbe a los jueces de inmigración liberar a los detenidos mientras sus casos de deportación se tramitan en tribunales sobrecargados.