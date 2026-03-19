Drones no identificados avistados sobre una base militar en Washington D.C.

Según confirmó WTOP, se han avistado drones no identificados sobrevolando una base militar en Washington D.C. donde residen dos miembros del gabinete del presidente Donald Trump.

Esto se produce en un momento en que las fuerzas armadas están expresando su preocupación por la seguridad de las bases militares en territorio nacional durante la guerra con Irán.

Las carreteras que rodean Fort McNair están muy transitadas debido al constante flujo de personas que entran y salen de la base militar. Pero una noche, hace ya una semana y media, el cielo estaba muy concurrido.

JJ Green, corresponsal de seguridad nacional de WTOP, ha confirmado con una fuente cercana al asunto que varios drones no identificados fueron avistados sobre la base en una sola noche.

El secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, consideran la base su hogar.

Tras los ataques aéreos lanzados por Estados Unidos contra Irán, las fuerzas armadas están vigilando más de cerca estas posibles amenazas.

Dos bases militares en Estados Unidos, una en Nueva Jersey y otra en Florida, han elevado su nivel de alerta al segundo más alto debido a información de inteligencia que indica la posibilidad de un ataque.

En un comunicado, el Ejército afirmó estar «al tanto de los avistamientos de drones reportados cerca de Fort McNair y las áreas circundantes».

Estamos colaborando con las fuerzas del orden y otros organismos para monitorear e investigar los avistamientos reportados. Nuestra máxima prioridad es la seguridad de nuestros militares y personal civil que trabajan y viven en la base. Actualmente, no existe una amenaza creíble para Fort McNair, pero continuaremos monitoreando la situación y ajustando las medidas de protección según sea necesario.

Persisten las dudas sobre quién lanzó los drones y si los dispositivos fueron recuperados.

“Este tipo de actividad no es inusual, y según me han dicho fuentes esta mañana, podría tratarse de algo que va desde una persona o personas curiosas hasta una organización terrorista dedicada o algún tipo de actividad delictiva”, informó Green en WTOP el jueves.