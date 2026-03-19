Acusan a Colorado de no liberar a menores de centros migratorios pese a orden judicial

Una demanda colectiva federal presentada este jueves en una corte de Denver (EE.UU.) acusa a autoridades de Colorado de mantener a cientos de menores en centros de detención «altamente restrictivos» durante semanas o incluso meses, a pesar de que jueces han ordenado transferir a esos menores a programas comunitarios.

La demanda describe los centros de detención juvenil en Colorado como «entornos cerrados y vigilados, comparables funcionalmente a cárceles para adultos». Allí, los menores pueden ser sometidos a restricciones físicas o aislamiento.

El caso incluye el testimonio de un joven de 17 años, identificado como Isaac N., quien permanece detenido desde hace casi dos meses a pesar de una orden judicial que autorizaba su liberación.

La querella, presentada de manera conjunta por Disability Law Colorado, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y otras organizaciones, sostiene que el estado vulnera derechos constitucionales al no proveer servicios adecuados fuera del sistema de detención.

Según el documento, cada año «cientos de jóvenes» considerados aptos para regresar a la comunidad permanecen detenidos debido, entre otros factores, a la falta de hogares de cuidado temporal y a la carencia de servicios terapéuticos, especialmente en el caso de menores en el sistema de familias temporales (foster care).

Según los demandantes, la mayoría de estos menores afectados presentan «discapacidades que agravan el impacto del encierro».

Informes previos del Departamento de Justicia de Estados Unidos han documentado preocupaciones similares sobre condiciones y uso de fuerza en centros juveniles en distintos estados.

La detención juvenil «aumenta la probabilidad de reincidencia y afecta negativamente el desarrollo cognitivo y emocional», según un estudio de 2021 a cargo de la Fundación Annie E. Casey, basado en datos de la Oficina de Justicia Juvenil y Prevención de la Delincuencia (OJJDP).

En Estados Unidos más de 36.000 menores se encontraban en centros de detención en 2022, según datos federales, en un sistema que ha sido objeto de crecientes críticas por parte de la OJJDP por su impacto a largo plazo.

Hasta el momento, la oficina del gobernador, el demócrata Jared Polis, no se ha pronunciado sobre la demanda.

Los demandantes solicitan que se le ordene a Colorado dejar en libertad a menores elegibles para programas comunitarios y garantizar su acceso a servicios adecuados fuera de los centros de detención.