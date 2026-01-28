Tu bebé podría calificar para recibir $1,000 con una Cuenta Trump

Como continuación del discurso del presidente Donald Trump a los estadounidenses sobre la asequibilidad y la economía bajo su administración, el Tesoro de Estados Unidos y la Casa Blanca están celebrando el próximo lanzamiento de un programa que consideran un hito clave: Trump Accounts.

Una disposición de la legislación fiscal de Trump, las Cuentas Trump, están diseñadas para otorgar $1,000 a cada recién nacido, siempre que sus padres abran una cuenta. Ese dinero es invertido posteriormente en la bolsa por empresas privadas, y el niño puede acceder a él al cumplir los 18 años.

Un evento del Tesoro de EE. UU. el miércoles reunió a diversos políticos y celebridades, desde el senador republicano de Texas Ted Cruz hasta la rapera Nicki Minaj, para hablar sobre el programa y su posible impacto en la economía. Quienes respaldan las Cuentas Trump afirman que son una forma de ayudar a los niños de hogares con bajos ingresos a generar riqueza.

Esto es lo que necesita saber sobre las cuentas de Trump y cómo reclamarlas.

¿Qué es una cuenta Trump?

Es una nueva herramienta de ahorro que permite invertir dinero en la bolsa de valores en nombre de un menor. Este no puede acceder al dinero hasta que cumpla 18 años y solo puede usarlo para fines específicos, como pagar la matrícula, emprender un negocio o dar el enganche de una vivienda.

Tras la apertura de una cuenta por parte de un padre, el Tesoro de EE. UU. aportará 1000 dólares para los recién nacidos. Bancos y casas de bolsa privados administrarán el dinero, que deberá invertirse en fondos indexados de renta variable estadounidenses que replican el mercado bursátil y cobran a las cuentas una comisión anual máxima del 0,10 %.

Los padres pueden aportar hasta $2,500 anuales en ingresos antes de impuestos, de forma similar a como lo hacen con las cuentas de jubilación. Los empleadores, familiares, amigos, gobiernos locales y grupos filantrópicos de los padres también pueden contribuir. Las contribuciones anuales tienen un límite de $5,000, pero las contribuciones de gobiernos y organizaciones benéficas no se contabilizan para ese total.

¿Quién recibe 1000 dólares?

Como parte del lanzamiento de la iniciativa, también se anima a los padres de niños mayores a abrir cuentas, pero no recibirán el bono de 1000 dólares. Ese dinero solo está reservado para los bebés nacidos durante los años calendario de la administración Trump

Para calificar para el capital inicial de $1,000, el bebé debe ser ciudadano estadounidense, tener un número de Seguro Social y haber nacido entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028. Cualquier padre puede abrir una cuenta para un hijo calificado, independientemente del estatus migratorio del padre.

Es importante tener en cuenta que el menor no podrá acceder al dinero hasta que cumpla 18 años, salvo en circunstancias excepcionales, por lo que no podrá cubrir gastos inmediatos. Además, los desembolsos de las cuentas estarán sujetos a impuestos.

¿Qué pasa con los niños mayores?

Los niños nacidos antes de 2025 no calificarán para el incentivo de $1,000, pero los padres aún pueden abrir cuentas para ellos siempre que sean menores de 18 años. Los padres aún pueden invertir hasta $2,500 antes de impuestos para esos niños.

En diciembre, los multimillonarios Michael y Susan Dell anunciaron una donación de 6.250 millones de dólares que permitirá a algunos niños menores de 10 años recibir 250 dólares de capital inicial si sus padres abren una cuenta. Ese dinero está reservado para niños que viven en códigos postales con un ingreso familiar promedio de 150.000 dólares o menos y que no recibirán los 1.000 dólares de capital inicial del Tesoro.

Unas semanas después, el fundador de un fondo de cobertura, Ray Dalio, y su esposa, Barbara, se comprometieron a donar 75 millones de dólares para niños menores de 10 años en Connecticut, donde reside Dalio. Esto equivaldría a 250 dólares para 300.000 niños en los códigos postales que cumplen los requisitos. Estas cuantiosas contribuciones forman parte de una iniciativa del Tesoro de Estados Unidos —denominada el «Desafío de los 50 Estados» por el secretario Scott Bessent— para animar a los donantes filantrópicos adinerados a colaborar.

Otras corporaciones que participan en el programa incluyen Uber, MasterCard, BlackRock, Visa y Charles Schwab, según el sitio web Trump Accounts.

¿Cómo abro una cuenta Trump para mis hijos?

Las cuentas no estarán disponibles para contribuciones hasta julio de 2026, pero los padres de niños elegibles pueden inscribirse mediante el Formulario 4547 del Servicio de Impuestos Internos (IRS). Pueden completar el formulario al presentar su declaración de impuestos este año o cuando la administración abra un portal en línea este verano, según el sitio web de Cuentas Trump.

Es necesario registrarse para obtener una Cuenta Trump para que un niño reciba el dinero. En mayo, los padres que se registren recibirán información sobre cómo completar la apertura de las cuentas.

¿Cuál es la idea detrás de las cuentas?

Quienes respaldan las cuentas afirman que quieren introducir a más personas en el mercado de valores y dar la oportunidad de beneficiarse incluso a los niños nacidos en la pobreza. También afirman que las cuentas refuerzan el capitalismo en un momento en que los candidatos abiertamente socialistas están ganando popularidad.

Alrededor del 58% de los hogares estadounidenses tenían acciones o bonos en 2022, según la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, aunque el 1% más rico poseía casi la mitad del valor de las acciones en ese mismo año.

Antes de que Trump creara las cuentas, California, Connecticut y el Distrito de Columbia ya estaban implementando programas piloto de «bonos para bebés» similares a las Cuentas Trump en algunos aspectos. Varios otros estados, incluido Maryland, están considerando implementar estos programas.

Pero esos programas están dirigidos a jóvenes que crecen en la pobreza o en hogares de acogida, además de a niños que perdieron a uno de sus padres a causa de la COVID-19. Los niños con mayores recursos no se benefician. Además, son gestionados por el estado, no por empresas de inversión privadas.

¿Qué dicen los críticos?

Los críticos señalan que las cuentas no ayudan a los niños en sus primeros años, cuando son más vulnerables y tienen más probabilidades de caer en la pobreza. Además, afirman, no compensan los recortes que la administración Trump y los republicanos del Congreso han aplicado a otros programas que benefician a los jóvenes y sus familias, como la asistencia alimentaria y Medicaid. Los republicanos crearon las cuentas en la misma ley fiscal de Trump que redujo el gasto en algunos de esos programas.

Incluso con la contribución del gobierno, los críticos afirman que las Cuentas Trump ampliarán la brecha de riqueza. Las familias adineradas que puedan permitirse realizar la máxima contribución antes de impuestos a las cuentas obtendrán los mayores beneficios. Las familias pobres que no puedan permitirse reservar dinero para las cuentas serán las que menos se beneficien. Suponiendo una rentabilidad del 7%, los $1,000 de capital inicial ascenderían a aproximadamente $3,570 en 18 años.