Programa gratuito de capacitación en paisajismo y landscaping sostenible

La organización ecoLatinos anunció la apertura de inscripciones para un programa gratuito de capacitación en paisajismo/landscaping sostenible, dirigido a paisajistas/landscapers del área de Washington, Maryland y Virginia (DMV). El programa ofrece hasta $800 en incentivos económicos, sujetos a requisitos y restricciones aplicables.

El programa, impartido completamente en español y abierto para paisajistas/landscapers, es una combinación de instrucción con práctica de campo, con el objetivo de crear oportunidades laborales, fortalecer la economía local y promover prácticas ambientales responsables en la región.

“Queremos que la comunidad tenga acceso a capacitaciones, prácticas, oportunidades económicas y herramientas para crecer profesionalmente en el paisajismo/landscaping sostenible, contribuyendo al desarrollo económico y el cuidado del medio ambiente,” afirmó Ruby Stemmle, fundadora y CEO de ecoLatinos.

Los paisajistas/landscapers podrán inscribirse en una o ambas de las siguientes capacitaciones:

Paisajismo/Landscaping Sostenible: Cuatro días (dos días de capacitación y dos de práctica), con incentivo de hasta $500, sujeto al cumplimiento de los requisitos del programa.

Técnicas de Arborización: Tres días (Un día de capacitación y dos de práctica), con incentivo de hasta $300, sujeto al cumplimiento de los requisitos del programa.

Las capacitaciones incluyen el manejo de aguas de lluvia y escorrentía, siembra de árboles y técnicas de biorretención, jardines y pavimentos permeables, así como fundamentos de desarrollo empresarial y de negocios verdes.

La iniciativa busca preparar a los participantes para integrarse a proyectos de infraestructura verde y paisajismo/jardinería/landscaping sostenible, sectores en crecimiento en la región, al tiempo que se fomenta la educación ambiental y el desarrollo comunitario.

Experiencia previa en paisajismo/jardinería/landscaping es preferible. Fecha límite de inscripción: 3 de febrero de 2026.

Para más información, detalles sobre requisitos y restricciones, o para registrarse, los interesados pueden visitar www.ecolatinos.org, llamar al 240-564-1256 o escribir a ecolandscaping@ecolatinos.org