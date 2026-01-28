Por qué las escuelas del condado de Prince George anunciaron varios días de cierres por nieve a la vez

Las escuelas del condado de Prince George anunciaron el lunes que las clases se cancelarían hasta nuevo aviso como resultado de la tormenta de nieve del fin de semana, una medida poco común al anunciar varios días de cierres a la vez.

Normalmente, tras los fenómenos meteorológicos invernales, las divisiones escolares toman decisiones a diario y anuncian sus planes el día o la noche anterior. Sin embargo, el superintendente interino Shawn Joseph declaró que a principios de esta semana se hizo evidente que la limpieza tomaría varios días, lo que llevó a la decisión de cerrar las escuelas durante varios días.

Las cercanas Escuelas Públicas del Condado de Montgomery tomaron una medida similar, cancelando las clases de los miércoles y jueves el martes por la tarde.

“Al final de ese primer día, sabíamos que había 200 escuelas que debían ser desalojadas, así como las carreteras principales y secundarias del condado en los vecindarios, y lo más importante, pensando en los 30,000 a 40,000 estudiantes que caminan a las escuelas, sabíamos que, como mínimo, esto sería hasta el jueves”, dijo Joseph.

“Entonces dijimos que mejor informábamos a la comunidad para que así pudieran planificar adecuadamente”.

Al tomar decisiones sobre el cierre, Joseph explicó que el distrito escolar evalúa si las calles del vecindario están lo suficientemente limpias para que los autobuses circulen con seguridad. También considera si los senderos peatonales son seguros para que los estudiantes caminen a la escuela y si los maestros y el resto del personal escolar pueden llegar a trabajar de forma segura.

Joseph comentó que hay llamadas diarias con el ejecutivo del condado de Prince George y otros equipos, y que recibe actualizaciones periódicas de los líderes de los edificios sobre la cantidad de nieve que se ha retirado de los campus. Los conductores inspeccionan los vecindarios alrededor de las 4 de la mañana, y este año están tomando fotografías para documentar el estado de las carreteras.

“Quizás estés en el norte del condado de Prince George y digas: ‘Bueno, mis calles están limpias, no sé por qué impiden que haya escuelas’”, dijo Joseph. “Bueno, porque en Accokeek, podría haber muchos entornos inseguros. La decisión es de todo o nada. Siempre hay mucho en juego”.

Algunos padres han compartido que el anuncio de cierre anticipado redujo la ansiedad y les ayudó a hacer los arreglos necesarios, dijo Joseph.

Recuerdo cuando era profesor, cuando era director, esperando la llamada todos los días, y… era como si no pudieras descansar hasta que supieras: «¿Tengo que ir? ¿No necesito ir?», dijo.

De cara al futuro, si hay grandes tormentas que puedan requerir varios días de limpieza, Joseph dijo que la nueva normalidad del condado será comunicarse y hacer anuncios de cancelación con una duración de varios días a la vez.

“Nos comprometemos a mejorar la comunicación y a ayudar a las familias a planificar mejor”, dijo el superintendente interino. “Quizás no tengamos todas las respuestas, pero comunicaremos lo que sabemos”.