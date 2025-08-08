Trump sugiere que su vicepresidente podría ser el candidato republicano en 2028

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a entender que su vicepresidente JD Vance podría ser su sucesor entre los republicanos para competir por la Casa Blanca en las elecciones de 2028.

Trump ha evitado inclinarse por un sucesor y en febrero dijo que aunque Vance es «muy capaz», era demasiado pronto para tomar ese tipo de decisión.

Consultado por periodistas el martes sobre si el vicepresidente era el posible heredero de su movimiento MAGA (siglas en inglés de «Haz que Estados Unidos vuelva a ser grande»), Trump respondió: «Bueno, creo que muy probablemente».

«Para ser justos, es el vicepresidente», afirmó.

Sus declaraciones llegan tras especulaciones de que Trump podría intentar desafiar los límites constitucionales y buscar un tercer mandato.

«Es demasiado temprano, obviamente, para hablar de esto, pero ciertamente está haciendo un gran trabajo», dijo Trump sobre su vicepresidente.

«Y probablemente sería favorecido en este momento».

Trump también planteó la idea de que Vance se junte con el secretario de Estado, Marco Rubio, en una fórmula republicana.

«Creo que Marco también es alguien que tal vez podría juntarse con JD de alguna forma», dijo Trump.

Trump ha sugerido varias veces la posibilidad de postularse a un tercer mandato, a pesar de que la Constitución estadounidense establece un límite máximo de dos mandatos, consecutivos o no.

Pero el mandatario dijo a CNBC el martes que «probablemente no» buscaría un tercer gobierno.

«Me gustaría», dijo. «Me gustaría postularme. Tengo los mejores números de encuestas que jamás he tenido».

Vance, un exmarine y abogado, asumió un papel destacado en el gobierno, como defensor de las políticas internas y como enviado diplomático.

El vicepresidente ha sugerido que podría ser candidato a presidente en 2028, pero sólo después de consultarlo con Trump.

Rubio, un exsenador de Florida, también ha ganado protagonismo y se convirtió en el primer funcionario desde Henry Kissinger en desempeñarse como asesor de seguridad nacional y secretario de Estado.

AFP

El vicepresidente de EEUU, JD Vance, habla durante un acto público en West Pittston (Pensilvania), el 16 de julio de 2025 al noreste de EEUU