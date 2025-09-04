Trump sugiere que la Guardia Nacional podría ir a Nueva Orleans, una ciudad azul en un estado rojo

El presidente Donald Trump sugirió el miércoles que Nueva Orleans podría ser su próximo objetivo para desplegar la Guardia Nacional con el fin de combatir el crimen, lo que podría ampliar el número de ciudades en todo el país a las que podría enviar fuerzas del orden federales.

Trump ya ha dicho que planea enviar la Guardia Nacional a Chicago y Baltimore luego de que su administración desplegara tropas y agentes federales para patrullar las calles de Washington, DC, el mes pasado.

«Así que estamos tomando una decisión ahora», dijo Trump a los periodistas en la Oficina Oval durante una reunión con el presidente polaco Karol Nawrocki . «¿Vamos a Chicago? ¿Vamos a un lugar como Nueva Orleans, donde tenemos un gran gobernador, Jeff Landry, que quiere que entremos y saneemos una zona muy buena de este país que se ha vuelto bastante, ya saben, bastante difícil, bastante mala?».

Trump ahora presume con frecuencia de convertir Washington en una «zona segura». La Casa Blanca reporta más de 1760 arrestos en toda la ciudad desde que el presidente anunció por primera vez la movilización de fuerzas federales el 7 de agosto.

Pero Washington es un distrito federal sujeto a leyes que otorgan a Trump la facultad de tomar el control de la policía local por hasta 30 días. La decisión de usar tropas para intentar sofocar la delincuencia en otras ciudades del país controladas por los demócratas representaría una escalada importante.

Así que iremos quizás a Luisiana, y también a Nueva Orleans, que tiene un problema de delincuencia. Lo solucionaremos en unas dos semanas —dijo Trump—. Nos llevará dos semanas, más fácil que en Washington D. C.

Los últimos comentarios de Trump se produjeron un día después de declarar «Vamos a entrar» y sugerir que la Guardia Nacional podría dirigirse pronto a Chicago, la tercera ciudad más grande del país, y a Baltimore. Esto a pesar de la férrea oposición de funcionarios estatales y locales, así como de muchos residentes de ambas ciudades.

Pero Nueva Orleans es una ciudad predominantemente demócrata en un estado republicano gobernado por Landry . El gobernador publicó en redes sociales: «¡Llevaremos la ayuda del presidente @realDonaldTrump de Nueva Orleans a Shreveport!».

El líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Steve Scalise, cuyo distrito incluye los suburbios conservadores de las afueras de Nueva Orleans, elogió las iniciativas de Trump en Washington. «Los ciudadanos de Nueva Orleans y los millones de turistas que visitan la ciudad merecen ese mismo nivel de seguridad», declaró. «Todos deberíamos estar a favor de una mayor seguridad para nuestros ciudadanos y de una reducción de la delincuencia».

Sin embargo, los líderes de la ciudad rechazaron la idea.

“La delincuencia ha disminuido en Nueva Orleans”, dijo por mensaje de texto el concejal Oliver Thomas, quien también es candidato a la alcaldía. “¡Eso parecería muy político o una reacción exagerada!”

El concejal Jean-Paul Morrell dijo que es “ridículo considerar enviar la Guardia Nacional a otra ciudad estadounidense que no lo ha solicitado”.

“Los guardias no están capacitados para hacer cumplir la ley. No pueden resolver crímenes, no pueden entrevistar a testigos y no están capacitados para actuar de manera constitucional”, declaró Morrell. “El Departamento de Policía de Nueva Orleans (NOPD) está haciendo un excelente trabajo con los recursos que tiene. Enviar tropas a Nueva Orleans es una demostración de fuerza innecesaria para intentar encontrar una solución a un problema inexistente”.

La ciudad de Nueva Orleans emitió su propia declaración, más conciliadora, afirmando que «nuestras colaboraciones federales y estatales han desempeñado un papel fundamental para garantizar la seguridad pública, especialmente durante eventos especiales» y que los funcionarios locales «mantienen su compromiso de mantener este impulso». La alcaldesa de Nueva Orleans, LaToya Cantrell, fue acusada el mes pasado de fraude federal y comparecerá ante el tribunal en las próximas semanas.

Mientras tanto, Trump ha criticado repetidamente al gobernador demócrata de Illinois, JB Pritzker, por no solicitar el despliegue de la Guardia Nacional.

Podríamos arreglar Chicago. Solo tienen que pedirnos que vayamos a Chicago. Si no contamos con el apoyo de algunos de estos políticos, les diré quién nos apoya: la gente de Chicago», dijo Trump el miércoles.

Pritzker y el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, se han mantenido firmes al afirmar que Chicago no necesita ni desea una intervención militar. En Baltimore, el alcalde Brandon Scott y el gobernador de Maryland, Wes Moore, se han opuesto de forma similar.

En Washington, la alcaldesa Muriel Bowser dijo que la decisión de Trump de hacerse cargo de la fuerza policial de su ciudad e inundar las calles con cientos de agentes policiales federales y tropas de la Guardia Nacional ha tenido éxito en reducir el crimen violento, pero también argumentó que se podrían haber logrado resultados similares simplemente teniendo más oficiales de policía de la ciudad en servicio.