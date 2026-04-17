Washington D.C. se encuentra entre los mejores del país en cuanto a comunidades para personas mayores

Los miembros de mayor edad de la generación del baby boom cumplen 80 años este año, y no buscan una vida de comida insípida y aburrimiento asociada con residencias de ancianos como Shady Pines de la serie Las chicas de oro.

Quizás incluso Sophia Petrillo habría cambiado Miami por la capital del país, ya que la región de Washington D.C. obtuvo una buena puntuación en la clasificación anual de los mejores lugares para vivir para personas mayores de US News & World Report .

La quinta edición del informe encuestó a más de medio millón de residentes y sus familias —la muestra más grande hasta la fecha— y analizó más de 3.000 residencias para personas mayores en todo el país.

“Evaluamos residencias para personas mayores con asistencia, residencias independientes y centros de atención para personas con problemas de memoria”, dijo Liz Pearce, directora de productos para residencias de la tercera edad en US News & World Report. “También analizamos las comunidades llamadas CCRC, o comunidades de jubilación con atención continua”.

Las residencias para personas mayores con atención continua ofrecen múltiples niveles de atención, incluyendo enfermería especializada, lo que permite a los residentes permanecer en la misma comunidad a medida que evolucionan sus necesidades de atención médica.

“Esas comunidades que fueron reconocidas en el área metropolitana de Washington D.C. realmente destacan porque sobresalen en brindar atención de alta calidad y servicios de estilo de vida de alta calidad”, dijo Pearce.

Las calificaciones miden cómo se sienten los residentes con respecto a sus experiencias, incluyendo las interacciones con la administración, la comida y el restaurante, las comodidades y las actividades.

“En realidad, se trata de satisfacción: de si la comunidad proporciona un entorno que se sienta como en casa”, dijo Pearce.

El informe muestra que, de las 292 residencias para personas mayores del Distrito, 50 obtuvieron la calificación de «Mejor», solo superadas por Nueva York, que tuvo 65, Chicago, con 61, y Boston, con 57.

“Son decisiones importantes y difíciles para muchas familias”, añadió Pearce. “Poder aportar tantas perspectivas ayuda a las familias a identificar comunidades que podrían ser adecuadas para ellas. Es algo de lo que estamos muy orgullosos este año”.