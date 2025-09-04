Arrestan a hombre por asesinato en tiroteo de 2022

La policía del condado de Montgomery, Maryland, arrestó a un hombre en relación con un tiroteo fatal ocurrido en 2022 en un complejo de apartamentos de Silver Spring.

La policía arrestó el martes a Jason Duane Moore, de 47 años, por cargos de asesinato en primer grado, agresión en primer y segundo grado y cargos de armas de fuego por el asesinato de Nathaniel Potts, de 29 años.

En la madrugada del 2 de diciembre de 2022 , la policía llegó al complejo de apartamentos Summit Hill tras recibir informes de un tiroteo. Allí, encontraron a Potts en el estacionamiento del apartamento con una herida de bala en la cabeza.

Fue llevado al hospital donde más tarde falleció.

Durante meses, la familia de Potts pidió ayuda para resolver el caso y pidió al público que les ayudara a obtener justicia.

William Potts, hermano de la víctima, contó a Gigi Barnett de WTOP en 2023 que su hermano fue asesinado el día de su cumpleaños. Potts también dejó una hija pequeña.

“Necesitamos justicia para eso y necesitamos que la comunidad nos ayude”, dijo.

La policía sigue pidiendo a cualquier persona que tenga información adicional sobre el caso que se comunique con ellos al 240-773-5070 o en su sitio web.