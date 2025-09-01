Trump quiere eliminar una subvención para vivienda asequible

Heather Colley y sus dos hijos se mudaron cuatro veces en cinco años huyendo de los altos alquileres en el este de Tennessee, que, como gran parte de la América rural, no se ha librado del aumento vertiginoso de los costos de la vivienda .

Un regalo familiar en 2021 de una pequeña parcela de tierra ofreció una oportunidad de tener una vivienda propia, pero construir una casa estaba fuera del alcance de la madre soltera y manicurista de 45 años que gana $ 18,50 por hora.

Eso cambió cuando obtuvo $272,000 de una organización sin fines de lucro para construir una casa de tres habitaciones gracias a un programa de subvenciones que ha facilitado la vivienda asequible en zonas rurales durante décadas. Se mudó en junio pasado.

“Cada vez que entro en mi garaje, me pellizco”, dijo Colley.

Ahora, el presidente Donald Trump quiere eliminar esa subvención, el Programa de Asociaciones de Inversión HOME, y los republicanos de la Cámara de Representantes que supervisan las negociaciones del presupuesto federal no incluyeron fondos para ello en su propuesta presupuestaria. Expertos y agencias estatales de vivienda afirman que esto retrasaría decenas de miles de futuros proyectos de vivienda asequible en todo el país, perjudicando especialmente a las ciudades de los Apalaches y los condados rurales, donde la ayuda gubernamental es escasa y los inversores son escasos.

El programa ha ayudado a construir o reparar más de 1,3 millones de viviendas asequibles en las últimas tres décadas, de las cuales al menos 540.000 estaban en distritos del Congreso que son rurales o significativamente rurales, según un análisis de datos federales realizado por Associated Press.

“Tal vez no se dan cuenta del gran alcance que tienen estos programas”, dijo Colley, quien votó por Trump en 2024. Entre ese medio millón de viviendas que HOME ayudó a construir, el 84% estaban en distritos que votaron por él el año pasado, encontró el análisis de AP.

«Entiendo que no queremos gastar en exceso ni malgastar el dinero de los contribuyentes», dijo Colley, «pero estos recortes presupuestarios propuestos en todos los ámbitos me hacen reconsiderarlo la próxima vez que vaya a las urnas».

El programa HOME, iniciado bajo la presidencia de George H. W. Bush en la década de 1990, sobrevivió años de disputas presupuestarias, pero se ha visto limitado por años de aumento de los costos de construcción y estancamiento de la financiación. Esto ha implicado menos viviendas, incluso en algunas zonas rurales donde los precios de las viviendas han aumentado más rápido que en las ciudades .

El programa ha invertido más de $38 mil millones a nivel nacional desde que comenzó a cubrir las brechas de financiamiento y a atraer más inversión para adquirir, construir y reparar viviendas asequibles, según datos del HUD. Se han destinado fondos adicionales a proyectos que aún no se han finalizado y a ayudas para el alquiler .

El futuro de HOME está en el limbo político

Para compensar la brecha dejada por los recortes propuestos, los republicanos de la Cámara de Representantes quieren recurrir a casi 5 mil millones de dólares de un fondo relacionado de la era de la pandemia que dio a los estados hasta 2030 para gastar en proyectos que apoyen a las personas sin hogar o que enfrentan la falta de vivienda.

Sin embargo, esos 5.000 millones de dólares pueden ser mucho menos, ya que muchos proyectos aún no han sido registrados en el sistema de seguimiento del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos, según las agencias de vivienda estatales y las asociaciones que las representan.

Un portavoz de HUD, que administra el programa, dijo que HOME no es tan efectivo como otros programas en los que sería mejor gastar el dinero.

A diferencia de Trump, los republicanos del Senado aún han incluido fondos para HOME en su proyecto de presupuesto. En las próximas negociaciones, ambas cámaras podrían llegar a un acuerdo y reducir, pero no eliminar, la financiación de HOME, o extender el presupuesto general del año pasado.

El portavoz de la Casa Blanca, Davis Ingle, no respondió a preguntas específicas de AP. En cambio, Ingle afirmó que el compromiso de Trump con la reducción de trámites burocráticos está haciendo que la vivienda sea más asequible.

Un grupo bipartidista de legisladores de la Cámara de Representantes está trabajando para reducir la notoria burocracia de HOME que incluso sus defensores dicen que retrasa la construcción.

Algunas zonas rurales dependen más de HOME

En el condado de Owsley, uno de los más pobres del país, ubicado en las colinas rurales de Kentucky, los residentes luchan en una economía arruinada por el cierre de minas de carbón y la disminución de los ingresos de las cosechas de tabaco.

Allí se necesitan viviendas asequibles, pero es difícil construirlas en una región que no atrae desarrollos de alquiler a gran escala a los que normalmente se destinan los dólares federales.

Ahí es donde entra en juego HOME, dijo Cassie Hudson, quien dirige Partnership Housing en Owsley, que ha confiado en el programa para construir la mayoría de sus viviendas asequibles durante al menos una docena de años.

La falta de financiación adicional para HOME ya ha hecho difícil mantenerse al día con los costos de construcción, dijo Hudson, y la organización construye una cuarta parte de las viviendas unifamiliares que solía construir.

“En particular, en las zonas rurales profundas y los condados con pobreza persistente, los promotores inmobiliarios locales son la única forma de construir viviendas y nuevas viviendas de alquiler”, dijo Joshua Stewart de Fahe, una coalición de organizaciones sin fines de lucro de los Apalaches.

Esto se debe en parte a la escasez de inversión y a que HOME interviene cuando los costos de construcción superan el precio de venta de una vivienda, una barrera común en las zonas pobres de los Apalaches. Algunos promotores utilizan las ganancias para construir viviendas más asequibles. Su pérdida reduciría la capacidad de estas organizaciones sin fines de lucro para construir viviendas asequibles en los próximos años, afirmó Stewart.

Una de esas organizaciones sin fines de lucro, la Alianza para el Desarrollo de la Vivienda, ayudó a Tiffany Mullins en Hazard, Kentucky, ciudad devastada por las inundaciones. Mullins, madre soltera de cuatro hijos que gana $14.30 por hora en Walmart, compró una casa allí gracias a la financiación de HOME y se mudó en agosto.

Mullins considera que el programa preserva el estilo de vida rural, recordando cuando la gente poseía casas y terrenos, «con huertos, teníamos gallinas y vacas. Ahora ya no se ve mucho de eso».

Es un impacto a largo plazo.

En las negociaciones presupuestarias del Congreso, HOME es un blanco más fácil que programas como los vales porque la mayoría de las personas no perderían inmediatamente su vivienda, dijo Tess Hembree, directora ejecutiva del Consejo de Agencias Estatales de Desarrollo Comunitario.

El efecto de cualquier reducción se sentiría, en cambio, en una disminución de la oferta de nuevas viviendas asequibles. Cuando la financiación de HOME se redujo temporalmente a 900 millones de dólares en 2015, «10 o 15 años después, estamos viendo las consecuencias», afirmó Hembree.

Esto incluye viviendas asequibles construidas en ciudades. El mayor programa que financia viviendas de alquiler asequibles a nivel nacional, el Crédito Fiscal para Viviendas de Bajos Ingresos, utiliza subvenciones HOME para el 12% de las viviendas, lo que suma un total de 324,000 unidades individuales actuales, según un estudio del Urban Institute que se publicará próximamente.

El proyecto de ley de gastos de Trump que los republicanos aprobaron este verano aumentó el LITHC, pero los expertos dicen que reducir o recortar aún más el HOME haría que esos créditos fueran menos utilizables.

“Generalmente se trata de LITHC más HOME”, dijo Tim Thrasher, director ejecutivo de Community Action Partnership del Norte de Alabama, que construye apartamentos asequibles para algunos de los más pobres del país.

En las exuberantes montañas del este de Virginia Occidental, Woodlands Development Group recurre a HOME para sus proyectos rurales más pequeños. Dado que ayuda a personas con ingresos más diversos, HOME es «uno de los pocos programas disponibles que nos permite desarrollar viviendas verdaderamente para la fuerza laboral», afirmó el director ejecutivo Dave Clark.

Son esos trabajadores —enfermeras, personal de primera respuesta, maestros— para quienes organizaciones sin fines de lucro como Creative Compassion, del este de Tennessee, utilizan HOME para construir. Con el programa en peligro, la administradora de subvenciones, Sarah Halcott, expresó su temor por sus clientes, quienes luchan contra el aumento en el costo de la vivienda.

“Esto es simplemente otro clavo en el ataúd de las zonas rurales”, dijo Halcott.