Trump nomina a nuevo vicejefe del Ejército con el actual general apenas dos años en el cargo

El presidente Donald Trump nominó al teniente general Christopher LaNeve para servir como el segundo oficial de mayor rango del Ejército , según registros del Congreso.

El general James Mingus es actualmente subjefe del Estado Mayor y no ha anunciado públicamente su intención de dimitir. Lleva menos de dos años en el cargo, y su permanencia suele ser de al menos tres años.

La medida, que fue publicada en los registros del Congreso el lunes, es la última de una serie de despidos , reasignaciones y ascensos sorpresivos e inexplicables que han estado transformando los altos rangos del ejército bajo el gobierno de Trump y el secretario de Defensa, Pete Hegseth .

Los funcionarios del Ejército y la oficina de Hegseth no ofrecieron ningún detalle sobre la aparente destitución de Mingus y el esfuerzo por promover a LaNeve, quien ahora es el principal asistente militar de Hegseth.

El mayor Peter Sulzona, portavoz de Mingus, declaró a The Associated Press por correo electrónico que no haría comentarios sobre las nominaciones pendientes, pero que Mingus «continuará desempeñando los deberes y responsabilidades de su cargo, centrándose en la lucha y el bienestar de nuestros soldados».

Antes de asumir el cargo de subjefe el año pasado, Mingus formó parte del Estado Mayor Conjunto, comenzando en 2020 bajo la dirección del entonces presidente, el general Mark Milley. Milley, aunque nombrado por Trump en su primer mandato, posteriormente enfureció al presidente y se convirtió en blanco de fuertes críticas en su segundo mandato.

La nominación y el reemplazo se producen menos de una semana después de que el almirante Alvin Holsey, el almirante de la Armada que supervisa las operaciones militares contra presuntos barcos cargados de drogas en las costas de Venezuela, anunciara un retiro anticipado y sorpresivo en diciembre.

Hace aproximadamente un mes, el general Thomas Bussiere, jefe del Comando de Ataque Global de la Fuerza Aérea, también anunció repentinamente su retiro, alegando «razones personales y familiares». Esto ocurrió poco más de un mes después de que el jefe de la Fuerza Aérea, el general David Alvin, también anunciara su sorpresiva jubilación anticipada .

Estas jubilaciones se producen después de una serie de despidos inexplicables en agosto , entre los que se incluyen el teniente general Jeffrey Kruse, entonces jefe de la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos; la vicealmirante Nancy Lacore, jefa de la Reserva de la Armada; y el contralmirante Milton Sands, un oficial SEAL de la Armada que supervisaba el Comando de Guerra Especial Naval.

La agencia de Kruse produjo una evaluación de inteligencia inicial sobre el daño estadounidense a los sitios nucleares iraníes que se filtró a la prensa y contradijo las afirmaciones de la administración Trump.

En abril, Hegseth también despidió abruptamente al general de la Fuerza Aérea Tim Haugh, quien dirigía la Agencia de Seguridad Nacional y era un almirante que ocupaba un alto cargo en la OTAN .

Al principio de su administración, Trump también despidió al general de la Fuerza Aérea CQ Brown Jr. como jefe del Estado Mayor Conjunto, así como al oficial de mayor rango de la Marina, al segundo oficial de mayor rango de la Fuerza Aérea y a los principales abogados de tres ramas del servicio militar.